В метро Екатеринбурга поменяют турникеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станция метро 1905 года. Екатеринбург, карта, транспорт, оплата, оплата проезда, метрополитен, метро, станция 1905 года
Первые турникеты появились на станции «Площадь 1905 года» Фото:

Власти Екатеринбурга планируют начать модернизацию входных турникетов на станциях метро. Обновление начнется в этом году, а завершится к октябрю 2024, сообщил в своем telegram-канале мэр города Алексей Орлов.

«На замену устаревшему оборудованию 70-х годов придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией. Смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты», — написал Орлов.

Первые новые турникеты появятся на станции метро «Площадь 1905 года» к концу года. Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.

Новые аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла будут российскими
Новые аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла будут российскими
Фото:
Первые турникеты появятся на станции «Площадь 1905 года»
Первые турникеты появятся на станции «Площадь 1905 года»
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Екатеринбурга планируют начать модернизацию входных турникетов на станциях метро. Обновление начнется в этом году, а завершится к октябрю 2024, сообщил в своем telegram-канале мэр города Алексей Орлов. «На замену устаревшему оборудованию 70-х годов придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией. Смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты», — написал Орлов. Первые новые турникеты появятся на станции метро «Площадь 1905 года» к концу года. Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...