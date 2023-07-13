Власти Екатеринбурга планируют начать модернизацию входных турникетов на станциях метро. Обновление начнется в этом году, а завершится к октябрю 2024, сообщил в своем telegram-канале мэр города Алексей Орлов.
«На замену устаревшему оборудованию 70-х годов придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией. Смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты», — написал Орлов.
Первые новые турникеты появятся на станции метро «Площадь 1905 года» к концу года. Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.
Новые аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла будут российскими
Фото: telegram-канал Алексея Орлова
Первые турникеты появятся на станции «Площадь 1905 года»
Власти Екатеринбурга планируют начать модернизацию входных турникетов на станциях метро. Обновление начнется в этом году, а завершится к октябрю 2024, сообщил в своем telegram-канале мэр города Алексей Орлов. «На замену устаревшему оборудованию 70-х годов придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией. Смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты», — написал Орлов. Первые новые турникеты появятся на станции метро «Площадь 1905 года» к концу года. Полностью заменить оборудование на всех станциях планируется к октябрю 2024 года.