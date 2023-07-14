Кандидат в мэры Москвы попал в больницу после аварии

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попал в аварию и сломал руку

Чернышев попал в аварию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра Москвы, попал в аварию возле аэропорта Шереметьево. В результате ДТП он сломал руку и был госпитализирован. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

«Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету», — поделился Чернышов. Депутат в своем сообщении также поблагодарил врачей за оперативность и профессионализм и отметил, что «цел и рассчитывает через несколько дней продолжить встречи с москвичами».

Ранее Борис Чернышов был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. На пост главы российской столицы претендуют 12 человек, в том числе действующий мэр Сергей Собянин. Единый день голосования в 2023 году в России пройдет 10 сентября.