Кандидат в мэры Москвы попал в больницу после аварии

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попал в аварию и сломал руку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
32 съезд партии ЛДПР. Москва, лдпр, делегаты съезда, голосование, чернышев борис
Чернышев попал в аварию Фото:

Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра Москвы, попал в аварию возле аэропорта Шереметьево. В результате ДТП он сломал руку и был госпитализирован. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

«Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету», — поделился Чернышов. Депутат в своем сообщении также поблагодарил врачей за оперативность и профессионализм и отметил, что «цел и рассчитывает через несколько дней продолжить встречи с москвичами».

Ранее Борис Чернышов был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. На пост главы российской столицы претендуют 12 человек, в том числе действующий мэр Сергей Собянин. Единый день голосования в 2023 году в России пройдет 10 сентября.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра Москвы, попал в аварию возле аэропорта Шереметьево. В результате ДТП он сломал руку и был госпитализирован. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале. «Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету», — поделился Чернышов. Депутат в своем сообщении также поблагодарил врачей за оперативность и профессионализм и отметил, что «цел и рассчитывает через несколько дней продолжить встречи с москвичами». Ранее Борис Чернышов был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. На пост главы российской столицы претендуют 12 человек, в том числе действующий мэр Сергей Собянин. Единый день голосования в 2023 году в России пройдет 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...