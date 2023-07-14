Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей. Видео

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В Волгоградской области начался пожар из-за сухой травы недалеко от детского лагеря Фото:
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В Волгоградской области 12 детей были доставлены в больницу из лагеря «Орленок» в Среднеахтубинском районе из-за пожара в поле. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

«Персонал учреждения принял решение госпитализировать всех воспитанников на берег Волги. Но 12 детей успели за это время уже надышаться гарью, так как трава горела всего в километре от лагеря», — говорится в сообщении. Отмечается что сухая трава вспыхнула рядом с лагерем.

По данным канала, пожар устранен. Состоянию детей ничего не угрожает.

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В Волгоградской области 12 детей были доставлены в больницу из лагеря «Орленок» в Среднеахтубинском районе из-за пожара в поле. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. «Персонал учреждения принял решение госпитализировать всех воспитанников на берег Волги. Но 12 детей успели за это время уже надышаться гарью, так как трава горела всего в километре от лагеря», — говорится в сообщении. Отмечается что сухая трава вспыхнула рядом с лагерем. По данным канала, пожар устранен. Состоянию детей ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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