В Волгоградской области начался пожар из-за сухой травы недалеко от детского лагеря
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Волгоградской области 12 детей были доставлены в больницу из лагеря «Орленок» в Среднеахтубинском районе из-за пожара в поле. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
«Персонал учреждения принял решение госпитализировать всех воспитанников на берег Волги. Но 12 детей успели за это время уже надышаться гарью, так как трава горела всего в километре от лагеря», — говорится в сообщении. Отмечается что сухая трава вспыхнула рядом с лагерем.
По данным канала, пожар устранен. Состоянию детей ничего не угрожает.
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