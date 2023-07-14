Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей. Видео

14 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области начался пожар из-за сухой травы недалеко от детского лагеря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Волгоградской области 12 детей были доставлены в больницу из лагеря «Орленок» в Среднеахтубинском районе из-за пожара в поле. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. «Персонал учреждения принял решение госпитализировать всех воспитанников на берег Волги. Но 12 детей успели за это время уже надышаться гарью, так как трава горела всего в километре от лагеря», — говорится в сообщении. Отмечается что сухая трава вспыхнула рядом с лагерем. По данным канала, пожар устранен. Состоянию детей ничего не угрожает.

В Волгоградской области 12 детей были доставлены в больницу из лагеря «Орленок» в Среднеахтубинском районе из-за пожара в поле. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. «Персонал учреждения принял решение госпитализировать всех воспитанников на берег Волги. Но 12 детей успели за это время уже надышаться гарью, так как трава горела всего в километре от лагеря», — говорится в сообщении. Отмечается что сухая трава вспыхнула рядом с лагерем. По данным канала, пожар устранен. Состоянию детей ничего не угрожает.