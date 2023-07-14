В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске повысится уровень подготовки транспортных прокуроров. Соответствующие соглашение 14 июля подписали ректор вуза Александр Вагнер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа.
«Уральский транспортный прокурор Дроздецкий и ректор ЮУрГУ Вагнер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Целью сотрудничества — приобретение студентами профессиональных умений и навыков для работы в органах», — уточнили в пресс-службе.
Для студентов будут организованы встречи, которые поспособствуют высокому качеству подготовки кадров. Также это позволит молодым специалистам овладеть современными ключевыми компетенциями в профессии.
Соглашение подписали Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий (слева) и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер (справа)
В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске повысится уровень подготовки транспортных прокуроров. Соответствующие соглашение 14 июля подписали ректор вуза Александр Вагнер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа. «Уральский транспортный прокурор Дроздецкий и ректор ЮУрГУ Вагнер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Целью сотрудничества — приобретение студентами профессиональных умений и навыков для работы в органах», — уточнили в пресс-службе. Для студентов будут организованы встречи, которые поспособствуют высокому качеству подготовки кадров. Также это позволит молодым специалистам овладеть современными ключевыми компетенциями в профессии.