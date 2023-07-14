В челябинском вузе повысят уровень подготовки транспортных прокуроров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , юургу
В ЮУрГУ начнут углубленную подготовку студентов к работе в транспортной прокуратуре Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске повысится уровень подготовки транспортных прокуроров. Соответствующие соглашение 14 июля подписали ректор вуза Александр Вагнер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа.

«Уральский транспортный прокурор Дроздецкий и ректор ЮУрГУ Вагнер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Целью сотрудничества — приобретение студентами профессиональных умений и навыков для работы в органах», — уточнили в пресс-службе.

Для студентов будут организованы встречи, которые поспособствуют высокому качеству подготовки кадров. Также это позволит молодым специалистам овладеть современными ключевыми компетенциями в профессии.

Соглашение подписали Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий (слева) и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер (справа)
Соглашение подписали Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий (слева) и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер (справа)
Фото:

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске повысится уровень подготовки транспортных прокуроров. Соответствующие соглашение 14 июля подписали ректор вуза Александр Вагнер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа. «Уральский транспортный прокурор Дроздецкий и ректор ЮУрГУ Вагнер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Целью сотрудничества — приобретение студентами профессиональных умений и навыков для работы в органах», — уточнили в пресс-службе. Для студентов будут организованы встречи, которые поспособствуют высокому качеству подготовки кадров. Также это позволит молодым специалистам овладеть современными ключевыми компетенциями в профессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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