В челябинском вузе повысят уровень подготовки транспортных прокуроров. Фото

14 июля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

В ЮУрГУ начнут углубленную подготовку студентов к работе в транспортной прокуратуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске повысится уровень подготовки транспортных прокуроров. Соответствующие соглашение 14 июля подписали ректор вуза Александр Вагнер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа. «Уральский транспортный прокурор Дроздецкий и ректор ЮУрГУ Вагнер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Целью сотрудничества — приобретение студентами профессиональных умений и навыков для работы в органах», — уточнили в пресс-службе. Для студентов будут организованы встречи, которые поспособствуют высокому качеству подготовки кадров. Также это позволит молодым специалистам овладеть современными ключевыми компетенциями в профессии. Соглашение подписали Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий (слева) и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер (справа) Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в Челябинске повысится уровень подготовки транспортных прокуроров. Соответствующие соглашение 14 июля подписали ректор вуза Александр Вагнер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа. «Уральский транспортный прокурор Дроздецкий и ректор ЮУрГУ Вагнер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Целью сотрудничества — приобретение студентами профессиональных умений и навыков для работы в органах», — уточнили в пресс-службе. Для студентов будут организованы встречи, которые поспособствуют высокому качеству подготовки кадров. Также это позволит молодым специалистам овладеть современными ключевыми компетенциями в профессии.