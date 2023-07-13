Туристов заманивают в ХМАО жизнью в чуме и сафари по тайге

Туристов ждут походы по тайге и жизнь в чумах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе для туристов со всей России создали таежный тур с проживанием в чумах, сафари на квадроциклах, походами с хаски и обрядами посвящения в сибиряки. Об этом URA.RU рассказала соорганизатор проекта Карина Никора.

«Во время тура проходят прогулки на квадроциклах, поездки на стойбище, дог-трекинг (пешие походы с собаками — прим. URA.RU) с хаски и проживание в настоящих таежных условиях, как живут люди в северных деревнях. Здесь же придумали обряды посвящения в сибиряки. Весь этот образ жизни северных людей, для тех же москвичей, он в диковинку», — рассказывает журналисту агентства Никора.

Туристов кормят этно-блюдами приготовленными на костре и даже предлагают кедровый самогон. Тур назвали «Таежные раскраски», он длится три дня, в один из которых гостей учат северной рыбалке. Организовать проект Никоре удалось вместе со столичным туроператором. «Люди, которые объездили всю страну и СНГ, и они прям горят идеей и говорят, что это круто. То, что мы предлагаем, оно не менее интересно чем, например, в ту же Териберку многие ездят, или на Ямал за северным сиянием», — добавляет девушка.

Ранее URA.RU рассказывало, что россияне нашли новые места для путешествий в ХМАО. С начала года поток туристов из других регионов страны вырос на 10%.