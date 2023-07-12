12 июля 2023

Россияне нашли новые места для туризма в ХМАО

В ХМАО поток российских туристов вырос на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав для школьников по реке Тром-Аган. Сургут , сплав, тром-аган, туризм
Поток туристов в ХМАО вырос на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе поток новых туристов из других регионов России с начала года вырос на 10%. Об этом URA.RU сообщили представители сотового оператора МТС.

«Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристические потоки в ХМАО и ЯНАО и выяснила, что с начала 2023 года количество гостей, впервые посетивших северные регионы, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Югру каждый четвертый приезжал из Тюменской или Свердловской областей», — рассказывают в компании.

Кроме туристических целей, россияне едут в Югру по работе. Чаще всего в регион приезжали мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. «Самыми привлекательными для иногородних граждан стали Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы, где сконцентрированы крупнейшие месторождения и промышленные площадки», — отмечают в компании.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как сэкономить на путешествии летом за счет раннего бронирования. Горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют.

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В Ханты-Мансийском автономном округе поток новых туристов из других регионов России с начала года вырос на 10%. Об этом URA.RU сообщили представители сотового оператора МТС. «Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристические потоки в ХМАО и ЯНАО и выяснила, что с начала 2023 года количество гостей, впервые посетивших северные регионы, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Югру каждый четвертый приезжал из Тюменской или Свердловской областей», — рассказывают в компании. Кроме туристических целей, россияне едут в Югру по работе. Чаще всего в регион приезжали мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. «Самыми привлекательными для иногородних граждан стали Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы, где сконцентрированы крупнейшие месторождения и промышленные площадки», — отмечают в компании. Ранее URA.RU рассказывало о том, как сэкономить на путешествии летом за счет раннего бронирования. Горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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