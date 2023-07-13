Суд разрешит спор мэрии пермского города и прокуратуры из-за аптеки

Арбитражный суд Пермского края по иску прокуратуры проверит законность приватизации единственной муниципальной аптеки Краснокамска, которая имела лицензию на оборот наркотических лекарственных средств. В надзорном ведомстве уверены, что продавать аптеку частному лицу власти города не имели права.
«Законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования. Прокуратура требует в судебном порядке признать указанную сделку недействительной», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ведомство требует вернуть помещение аптеки в муниципальную собственность, а 12 млн рублей — купившему его предпринимателю.
Как ранее писал «Коммерсант-Прикамье», после смены собственника аптека прекратила свою работу. За сильнодействующими препаратами жителям Краснокамска пришлось ездить в Пермь.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.