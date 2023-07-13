13 июля 2023

Суд разрешит спор мэрии пермского города и прокуратуры из-за аптеки

Пермский суд проверит законность приватизации единственной муниципальной аптеки Краснокамска
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека "Живика". Екатеринбург, аптека живика
Аптеку после смены владельца закрыли Фото:

Арбитражный суд Пермского края по иску прокуратуры проверит законность приватизации единственной муниципальной аптеки Краснокамска, которая имела лицензию на оборот наркотических лекарственных средств. В надзорном ведомстве уверены, что продавать аптеку частному лицу власти города не имели права.

«Законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования. Прокуратура требует в судебном порядке признать указанную сделку недействительной», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ведомство требует вернуть помещение аптеки в муниципальную собственность, а 12 млн рублей — купившему его предпринимателю.

Как ранее писал «Коммерсант-Прикамье», после смены собственника аптека прекратила свою работу. За сильнодействующими препаратами жителям Краснокамска пришлось ездить в Пермь.

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Арбитражный суд Пермского края по иску прокуратуры проверит законность приватизации единственной муниципальной аптеки Краснокамска, которая имела лицензию на оборот наркотических лекарственных средств. В надзорном ведомстве уверены, что продавать аптеку частному лицу власти города не имели права. «Законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования. Прокуратура требует в судебном порядке признать указанную сделку недействительной», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Ведомство требует вернуть помещение аптеки в муниципальную собственность, а 12 млн рублей — купившему его предпринимателю. Как ранее писал «Коммерсант-Прикамье», после смены собственника аптека прекратила свою работу. За сильнодействующими препаратами жителям Краснокамска пришлось ездить в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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