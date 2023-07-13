13 июля 2023
12 июля 2023

Артюхов отчитался перед министром об исполнении важных региональных программ

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунковым туризм и «Арктический гектар» Фото:

На Ямале уже заключили сотни договоров по региональной программе «Гектар в Арктике». Об этом губернатор региона рассказал на встрече министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщает сайт правительства ЯНАО.

«Уже заключено 419 договоров по программе „Гектар в Арктике“. Участки предоставляются под строительство дома, ведение сельского хозяйства и бизнеса, организацию отдыха», — сообщил министру Артюхов.

Резиденты Арктической зоны РФ уже принесли Ямалу 28 миллиардов рублей и создали больше двух тысяч новых рабочих мест, сообщил так же Чекункову Артюхов. Приоритетными направлениями инвестиций являются туризм и бытовые услуги. В частности, в 2023 году в округе уже побывали больше 116 тысяч туристов. «Интерес жителей нашего и других регионов к Полярному Уралу стабильно растет. Создаем базовую инфраструктуру — это будет способствовать увеличению турпотока», — добавил Артюхов.

Ранее URA.RU рассказало об одном из крупных курортных мегапроектов Ямала. За проект туристического комплекса «Рай-Из» Артюхов получил награду «Росинфра» на ПМЭФ-2023.

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На Ямале уже заключили сотни договоров по региональной программе «Гектар в Арктике». Об этом губернатор региона рассказал на встрече министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщает сайт правительства ЯНАО. «Уже заключено 419 договоров по программе „Гектар в Арктике“. Участки предоставляются под строительство дома, ведение сельского хозяйства и бизнеса, организацию отдыха», — сообщил министру Артюхов. Резиденты Арктической зоны РФ уже принесли Ямалу 28 миллиардов рублей и создали больше двух тысяч новых рабочих мест, сообщил так же Чекункову Артюхов. Приоритетными направлениями инвестиций являются туризм и бытовые услуги. В частности, в 2023 году в округе уже побывали больше 116 тысяч туристов. «Интерес жителей нашего и других регионов к Полярному Уралу стабильно растет. Создаем базовую инфраструктуру — это будет способствовать увеличению турпотока», — добавил Артюхов. Ранее URA.RU рассказало об одном из крупных курортных мегапроектов Ямала. За проект туристического комплекса «Рай-Из» Артюхов получил награду «Росинфра» на ПМЭФ-2023.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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