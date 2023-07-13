Артюхов отчитался перед министром об исполнении важных региональных программ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунковым туризм и «Арктический гектар» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ямале уже заключили сотни договоров по региональной программе «Гектар в Арктике». Об этом губернатор региона рассказал на встрече министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщает сайт правительства ЯНАО.

«Уже заключено 419 договоров по программе „Гектар в Арктике“. Участки предоставляются под строительство дома, ведение сельского хозяйства и бизнеса, организацию отдыха», — сообщил министру Артюхов.

Резиденты Арктической зоны РФ уже принесли Ямалу 28 миллиардов рублей и создали больше двух тысяч новых рабочих мест, сообщил так же Чекункову Артюхов. Приоритетными направлениями инвестиций являются туризм и бытовые услуги. В частности, в 2023 году в округе уже побывали больше 116 тысяч туристов. «Интерес жителей нашего и других регионов к Полярному Уралу стабильно растет. Создаем базовую инфраструктуру — это будет способствовать увеличению турпотока», — добавил Артюхов.

Ранее URA.RU рассказало об одном из крупных курортных мегапроектов Ямала. За проект туристического комплекса «Рай-Из» Артюхов получил награду «Росинфра» на ПМЭФ-2023.