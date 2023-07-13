Мэр Салехарда рассказал о новой станции скорой помощи

В Салехарде возводится здание новой станции скорой помощи, параллельно власти проводят подъездные пути к еще строящемуся объекту. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«В Салехарде возводится станция скорой помощи. В ближайшее время приступим к строительству подъездной дороги», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Уже в этом году будут построены 250 метров дороги от улицы Броднева. Второй этап работ пройдет в следующем году, будет построен выезд на улицу Республики.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал скорое открытие станции скорой помощи в Аксарке. По словам главы Ямала — это одно из крупнейших медучреждений модульного типа в округе.
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