13 июля 2023
12 июля 2023

Мэр Салехарда рассказал о новой станции скорой помощи

Мэр Салехарда Титовский построит удобный путь к новой станции скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Алексей Титовский озвучил планы развития станции скорой помощи в Салехарде Фото:

В Салехарде возводится здание новой станции скорой помощи, параллельно власти проводят подъездные пути к еще строящемуся объекту. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«В Салехарде возводится станция скорой помощи. В ближайшее время приступим к строительству подъездной дороги», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Уже в этом году будут построены 250 метров дороги от улицы Броднева. Второй этап работ пройдет в следующем году, будет построен выезд на улицу Республики.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал скорое открытие станции скорой помощи в Аксарке. По словам главы Ямала — это одно из крупнейших медучреждений модульного типа в округе.

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В Салехарде возводится здание новой станции скорой помощи, параллельно власти проводят подъездные пути к еще строящемуся объекту. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «В Салехарде возводится станция скорой помощи. В ближайшее время приступим к строительству подъездной дороги», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Уже в этом году будут построены 250 метров дороги от улицы Броднева. Второй этап работ пройдет в следующем году, будет построен выезд на улицу Республики. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал скорое открытие станции скорой помощи в Аксарке. По словам главы Ямала — это одно из крупнейших медучреждений модульного типа в округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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