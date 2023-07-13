13 июля 2023
12 июля 2023

В селе ЯНАО готовится к открытию крупнейшее медучреждение модульного типа. Фото

В Аксарке построили здание модульной станции скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, медицинский колледж, скорая помощь
В Аксарке откроется крупнейшая в регионе станция скорой помощи модульного типа Фото:

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к открытию современная станция скорой помощи. Здание уже построено и является одним из самых крупных данного типа в регионе, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«В Аксарке завершаем строительство одного из самых крупных медучреждений модульного типа в регионе. На Ямале модульные здания хорошо себя зарекомендовали — это быстро и надежно», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов.

Здание представляет собой два корпуса, соединенные теплым переходом и имеет площадь полторы тысячи квадратных метров. В корпусах разместятся стационар и амбулатория, а также гараж на шесть автомобилей скорой помощи.

Губернатор заметил, что сейчас станция скорой помощи и стационар размещаются в деревянной постройке полувековой давности. Современная модульная станция уже построена, сейчас ведутся работы по установке медицинского оборудования.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале построили новый центр санитарной авиации. Здание было с нуля построено в семимесячный срок.

Здание станции скорой помощи в Аксарке
Здание станции скорой помощи в Аксарке
Фото:
Действующее здание станции скорой помощи в Аксарке
Действующее здание станции скорой помощи в Аксарке
Фото:

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В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к открытию современная станция скорой помощи. Здание уже построено и является одним из самых крупных данного типа в регионе, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «В Аксарке завершаем строительство одного из самых крупных медучреждений модульного типа в регионе. На Ямале модульные здания хорошо себя зарекомендовали — это быстро и надежно», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Здание представляет собой два корпуса, соединенные теплым переходом и имеет площадь полторы тысячи квадратных метров. В корпусах разместятся стационар и амбулатория, а также гараж на шесть автомобилей скорой помощи. Губернатор заметил, что сейчас станция скорой помощи и стационар размещаются в деревянной постройке полувековой давности. Современная модульная станция уже построена, сейчас ведутся работы по установке медицинского оборудования. Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале построили новый центр санитарной авиации. Здание было с нуля построено в семимесячный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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