В Аксарке построили здание модульной станции скорой помощи

В Аксарке откроется крупнейшая в регионе станция скорой помощи модульного типа Фото: Московец Илья © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к открытию современная станция скорой помощи. Здание уже построено и является одним из самых крупных данного типа в регионе, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«В Аксарке завершаем строительство одного из самых крупных медучреждений модульного типа в регионе. На Ямале модульные здания хорошо себя зарекомендовали — это быстро и надежно», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов.

Здание представляет собой два корпуса, соединенные теплым переходом и имеет площадь полторы тысячи квадратных метров. В корпусах разместятся стационар и амбулатория, а также гараж на шесть автомобилей скорой помощи.

Губернатор заметил, что сейчас станция скорой помощи и стационар размещаются в деревянной постройке полувековой давности. Современная модульная станция уже построена, сейчас ведутся работы по установке медицинского оборудования.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале построили новый центр санитарной авиации. Здание было с нуля построено в семимесячный срок.

Здание станции скорой помощи в Аксарке Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова — https://web.telegram.org/k/#@artyukhov_da