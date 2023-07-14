112: ведущего «В мире животных» Дроздова госпитализировали

Николая Дроздова госпитализировали из-за проблем со здоровьем
Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов был доставлен в московскую больницу. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«У телеведущего возникли проблемы со здоровьем и он был вынужден обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении. По данным канала, у ведущего началось воспаление внутренних органов, которое вызвало застойное явление.
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