112: ведущего «В мире животных» Дроздова госпитализировали

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Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Николая Дроздова госпитализировали из-за проблем со здоровьем Фото:

Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов был доставлен в московскую больницу. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«У телеведущего возникли проблемы со здоровьем и он был вынужден обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении. По данным канала, у ведущего началось воспаление внутренних органов, которое вызвало застойное явление.

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Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов был доставлен в московскую больницу. Об этом сообщил telegram-канал 112. «У телеведущего возникли проблемы со здоровьем и он был вынужден обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении. По данным канала, у ведущего началось воспаление внутренних органов, которое вызвало застойное явление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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