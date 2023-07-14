14 июля 2023

В последнюю неделю июля над Челябинском будут бушевать грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния
Гром и молнии завершат второй месяц лета Фото:

Во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики.

«Дожди начнутся с 18 июля и продлятся до 22 июля, чтобы возобновиться с 26 по 31 июля. Грозы ожидаются 26 и 30 июля», — сообщает сайт «Гисметео».

По данным метеорологов, наиболее сильные ливни предполагаются 18, 21 и 26 июля. Объем осадков может превысить месячную норму.

Ранее синоптики обещали похолодание и дожди, которые начнутся с 14 июля. Кроме того, челябинцев предупреждали о сильном ветре порывами до 14 метров в секунду.

Челябинцев предупредили о сильных ливнях и грозах
Челябинцев предупредили о сильных ливнях и грозах

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Во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики. «Дожди начнутся с 18 июля и продлятся до 22 июля, чтобы возобновиться с 26 по 31 июля. Грозы ожидаются 26 и 30 июля», — сообщает сайт «Гисметео». По данным метеорологов, наиболее сильные ливни предполагаются 18, 21 и 26 июля. Объем осадков может превысить месячную норму. Ранее синоптики обещали похолодание и дожди, которые начнутся с 14 июля. Кроме того, челябинцев предупреждали о сильном ветре порывами до 14 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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