В последнюю неделю июля над Челябинском будут бушевать грозы. Скрин

15 июля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Гром и молнии завершат второй месяц лета Фото: Марина Малкова © URA.RU Во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики. «Дожди начнутся с 18 июля и продлятся до 22 июля, чтобы возобновиться с 26 по 31 июля. Грозы ожидаются 26 и 30 июля», — сообщает сайт «Гисметео». По данным метеорологов, наиболее сильные ливни предполагаются 18, 21 и 26 июля. Объем осадков может превысить месячную норму. Ранее синоптики обещали похолодание и дожди, которые начнутся с 14 июля. Кроме того, челябинцев предупреждали о сильном ветре порывами до 14 метров в секунду. Челябинцев предупредили о сильных ливнях и грозах Скрин сайта «Гисметео»

Во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики. «Дожди начнутся с 18 июля и продлятся до 22 июля, чтобы возобновиться с 26 по 31 июля. Грозы ожидаются 26 и 30 июля», — сообщает сайт «Гисметео». По данным метеорологов, наиболее сильные ливни предполагаются 18, 21 и 26 июля. Объем осадков может превысить месячную норму. Ранее синоптики обещали похолодание и дожди, которые начнутся с 14 июля. Кроме того, челябинцев предупреждали о сильном ветре порывами до 14 метров в секунду.