Гром и молнии завершат второй месяц лета
Во второй половине июля в Челябинске ожидаются проливные дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики.
«Дожди начнутся с 18 июля и продлятся до 22 июля, чтобы возобновиться с 26 по 31 июля. Грозы ожидаются 26 и 30 июля», — сообщает сайт «Гисметео».
По данным метеорологов, наиболее сильные ливни предполагаются 18, 21 и 26 июля. Объем осадков может превысить месячную норму.
Ранее синоптики обещали похолодание и дожди, которые начнутся с 14 июля. Кроме того, челябинцев предупреждали о сильном ветре порывами до 14 метров в секунду.
Челябинцев предупредили о сильных ливнях и грозах
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.