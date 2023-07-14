Джо Байден попытался поцеловать маленькую девочку в Финляндии, но она отвернулась от него
Президент США Джо Байден в шутку попытался укусить маленькую девочку во время поездки в Финляндию. Этот момент попал на видео.
На видеозаписи видно, как Джо Байден наклоняется к маленькой девочке и делает вид, что покусывает ее за плечо. Ребенок испугался поведения президента США и отвернулся от него, когда Байден хотел поцеловать ее в щеку, запись опубликовал телеканал
Ранее стало известно, что Байден отправился в европейское турне, напоминает RT. Он завершил свое пятидневное путешествие в Финляндии, пишет
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