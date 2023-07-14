14 июля 2023

Байден попытался укусить маленькую девочку в Финляндии. Видео

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден попытался поцеловать маленькую девочку в Финляндии, но она отвернулась от него Фото:

Президент США Джо Байден в шутку попытался укусить маленькую девочку во время поездки в Финляндию. Этот момент попал на видео.

На видеозаписи видно, как Джо Байден наклоняется к маленькой девочке и делает вид, что покусывает ее за плечо. Ребенок испугался поведения президента США и отвернулся от него, когда Байден хотел поцеловать ее в щеку, запись опубликовал телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что Байден отправился в европейское турне, напоминает RT. Он завершил свое пятидневное путешествие в Финляндии, пишет МК. Страна недавно вступила в НАТО.

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Президент США Джо Байден в шутку попытался укусить маленькую девочку во время поездки в Финляндию. Этот момент попал на видео. На видеозаписи видно, как Джо Байден наклоняется к маленькой девочке и делает вид, что покусывает ее за плечо. Ребенок испугался поведения президента США и отвернулся от него, когда Байден хотел поцеловать ее в щеку, запись опубликовал телеканал Fox News. Ранее стало известно, что Байден отправился в европейское турне, напоминает RT. Он завершил свое пятидневное путешествие в Финляндии, пишет МК. Страна недавно вступила в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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