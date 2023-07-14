14 июля 2023
13 июля 2023

В Кургане у канализации в Восточном появился криминальный след

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, канализация, колодец, открытый люк
Прокуратура Кургана начала проверку по факту не подключения домов к центральной канализации в Восточном Фото:

В Кургане прокуратура начала проверку причин, из-за которых жители многоквартирных домов Восточного поселка остались без центральной канализации. Об этом рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Вместе с представителями многоквартирных домов из Восточного поселка мы пришли на прием к прокурору Кургана. На приеме узнали, что прокуратура уже проводит проверку и ведется работа по выяснению причин не подключения домов к центральной канализации в рамках уголовного дела», — уточнил Камшилов.

По словам Камшилова, прокурор Кургана объяснил жителям Восточного, что надзорное ведомство устанавливает факты ущерба горожанам, оставшимся без центральной канализации. «В прокуратуре нам дали понять, что канализацию кто-то принял, подписал акты, но оказалось, что она не работает в полном объеме. За это предусмотрена ответственность для должностных лиц», — пояснил депутат Камшилов.

URA.RU направило редакционный запрос в прокуратуру Кургана, чтобы выяснить — заведено ли уголовное дело по факту недоделок, а также не подключения многоквартирных домов к центральной канализации в Восточном поселке. Публикация дополнится, как только будет получен ответ из прокуратуры Кургана.

Ранее в Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном микрорайоне, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане прокуратура начала проверку причин, из-за которых жители многоквартирных домов Восточного поселка остались без центральной канализации. Об этом рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Вместе с представителями многоквартирных домов из Восточного поселка мы пришли на прием к прокурору Кургана. На приеме узнали, что прокуратура уже проводит проверку и ведется работа по выяснению причин не подключения домов к центральной канализации в рамках уголовного дела», — уточнил Камшилов. По словам Камшилова, прокурор Кургана объяснил жителям Восточного, что надзорное ведомство устанавливает факты ущерба горожанам, оставшимся без центральной канализации. «В прокуратуре нам дали понять, что канализацию кто-то принял, подписал акты, но оказалось, что она не работает в полном объеме. За это предусмотрена ответственность для должностных лиц», — пояснил депутат Камшилов. URA.RU направило редакционный запрос в прокуратуру Кургана, чтобы выяснить — заведено ли уголовное дело по факту недоделок, а также не подключения многоквартирных домов к центральной канализации в Восточном поселке. Публикация дополнится, как только будет получен ответ из прокуратуры Кургана. Ранее в Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном микрорайоне, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...