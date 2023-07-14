В Кургане у канализации в Восточном появился криминальный след

В Кургане прокуратура начала проверку причин, из-за которых жители многоквартирных домов Восточного поселка остались без центральной канализации. Об этом рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.
«Вместе с представителями многоквартирных домов из Восточного поселка мы пришли на прием к прокурору Кургана. На приеме узнали, что прокуратура уже проводит проверку и ведется работа по выяснению причин не подключения домов к центральной канализации в рамках уголовного дела», — уточнил Камшилов.
По словам Камшилова, прокурор Кургана объяснил жителям Восточного, что надзорное ведомство устанавливает факты ущерба горожанам, оставшимся без центральной канализации. «В прокуратуре нам дали понять, что канализацию кто-то принял, подписал акты, но оказалось, что она не работает в полном объеме. За это предусмотрена ответственность для должностных лиц», — пояснил депутат Камшилов.
URA.RU направило редакционный запрос в прокуратуру Кургана, чтобы выяснить — заведено ли уголовное дело по факту недоделок, а также не подключения многоквартирных домов к центральной канализации в Восточном поселке. Публикация дополнится, как только будет получен ответ из прокуратуры Кургана.
Ранее в Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном микрорайоне, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос.
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