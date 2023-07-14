Детей из ДНР, ехавших в лагерь в Екатеринбург, забыли на вокзале в Ростове-на-Дону. Видео 15 июля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 + Группу детей из Макеевки забыли на вокзале в Ростове-на-Дону Фото: Сергей Русанов © URA.RU Группу детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые ехали в детский лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, случайно оставили на вокзале в Ростове-на-Дону. Об этом рассказала мать одного из детей. «Дети приехали из города Макеевка в ДНР. Их отправили в лагерь вечером 14 июля. При пересадке на поезд до Свердловской области группу детей просто забыли», — передает слова матери одного из ребенка РЕН ТВ. Дети находятся на вокзале примерно с часу ночи, теперь их собираются отправить в детский лагерь на поезде в ночь на 16 июля. «В настоящий момент устанавливаются причины и произошедшего», — добавил источник РЕН ТВ. Группу детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые ехали в детский лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, случайно оставили на вокзале в Ростове-на-Дону. Об этом рассказала мать одного из детей. «Дети приехали из города Макеевка в ДНР. Их отправили в лагерь вечером 14 июля. При пересадке на поезд до Свердловской области группу детей просто забыли», — передает слова матери одного из ребенка РЕН ТВ. Дети находятся на вокзале примерно с часу ночи, теперь их собираются отправить в детский лагерь на поезде в ночь на 16 июля. «В настоящий момент устанавливаются причины и произошедшего», — добавил источник РЕН ТВ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям