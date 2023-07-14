Группу детей из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые ехали в детский лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, случайно оставили на вокзале в Ростове-на-Дону. Об этом рассказала мать одного из детей.
«Дети приехали из города Макеевка в ДНР. Их отправили в лагерь вечером 14 июля. При пересадке на поезд до Свердловской области группу детей просто забыли», — передает слова матери одного из ребенка РЕН ТВ.
Дети находятся на вокзале примерно с часу ночи, теперь их собираются отправить в детский лагерь на поезде в ночь на 16 июля. «В настоящий момент устанавливаются причины и произошедшего», — добавил источник РЕН ТВ.
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