Жена Николая Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга Дроздова Татьяна рассказала о решении мужа пройти углубленное обследование в больнице

15 июля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней, рассказала Татьяна Дроздова Фото: Андрей Махонин © URA.RU Ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. Об этом рассказала супруга Татьяна Дроздова. «Николай Дроздов останется в больнице еще на несколько дней, врачи решили перестраховаться и провести более подробные обследования организма», — рассказала Татьяна Дроздова в беседе с авторами telegram-канала Zvezdanews. Она уточнила, что накануне телеведущий жаловался на боли в желудке, но сейчас у него все в порядке. Дроздов бы госпитализирован в московскую больницу 14 июля. По одной из версий у него было зафиксировано воспаление легких. Также проходили сообщения об отравлении.

Ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. Об этом рассказала супруга Татьяна Дроздова. «Николай Дроздов останется в больнице еще на несколько дней, врачи решили перестраховаться и провести более подробные обследования организма», — рассказала Татьяна Дроздова в беседе с авторами telegram-канала Zvezdanews. Она уточнила, что накануне телеведущий жаловался на боли в желудке, но сейчас у него все в порядке. Дроздов бы госпитализирован в московскую больницу 14 июля. По одной из версий у него было зафиксировано воспаление легких. Также проходили сообщения об отравлении.