Жена Николая Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации

Ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. Об этом рассказала супруга Татьяна Дроздова.
«Николай Дроздов останется в больнице еще на несколько дней, врачи решили перестраховаться и провести более подробные обследования организма», — рассказала Татьяна Дроздова в беседе с авторами telegram-канала Zvezdanews. Она уточнила, что накануне телеведущий жаловался на боли в желудке, но сейчас у него все в порядке.
Дроздов бы госпитализирован в московскую больницу 14 июля. По одной из версий у него было зафиксировано воспаление легких. Также проходили сообщения об отравлении.
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