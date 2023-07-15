Жена Николая Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга Дроздова Татьяна рассказала о решении мужа пройти углубленное обследование в больнице
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Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней, рассказала Татьяна Дроздова Фото:

Ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. Об этом рассказала супруга Татьяна Дроздова.

«Николай Дроздов останется в больнице еще на несколько дней, врачи решили перестраховаться и провести более подробные обследования организма», — рассказала Татьяна Дроздова в беседе с авторами telegram-канала Zvezdanews. Она уточнила, что накануне телеведущий жаловался на боли в желудке, но сейчас у него все в порядке.

Дроздов бы госпитализирован в московскую больницу 14 июля. По одной из версий у него было зафиксировано воспаление легких. Также проходили сообщения об отравлении.

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Ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. Об этом рассказала супруга Татьяна Дроздова. «Николай Дроздов останется в больнице еще на несколько дней, врачи решили перестраховаться и провести более подробные обследования организма», — рассказала Татьяна Дроздова в беседе с авторами telegram-канала Zvezdanews. Она уточнила, что накануне телеведущий жаловался на боли в желудке, но сейчас у него все в порядке. Дроздов бы госпитализирован в московскую больницу 14 июля. По одной из версий у него было зафиксировано воспаление легких. Также проходили сообщения об отравлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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