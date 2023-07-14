Что случилось с Николаем Дроздовым

Дроздова госпитализировали из-за воспаления внутренних органов, пишет РЕН ТВ
Ряд telegram-каналов сообщил о том, что ведущий «В мире животных» Николай Дроздов был отправлен в больницу 14 июля из-за проблем со здоровьем. Однако версии о причинах его госпитализации расходятся. URA.RU приводит основные:
- Ведущий Николай Дроздов был доставлен в московскую больницу, сообщил telegram-канал 112.
- По данным телеканала РЕН ТВ, Дроздова госпитализировали из-за воспаления внутренних органов. Там сообщили, что ведущему оказывают необходимую помощь.
- Друг Дроздова Константин Мирошник рассказал, что с ним все в порядке и он отправился на плановые капельницы из-за зрения, передает RT.
- Друг семьи ведущего Дмитрий Дунаев сообщил ТАСС, что Дроздов находится в больнице из-за отравления. Он добавил, что телеведущий чувствует себя лучше, но остается под наблюдением врачей.
- Дунаев также рассказал, что ничего страшного с Дроздовым не случилось, врачи порекомендовали ему понаблюдаться несколько дней, передает РИА Новости.
- Официальных комментариев ни Дроздов, ни его родственники не давали.
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