Что случилось с Николаем Дроздовым

Версии о причинах госпитализации Дроздова расходятся
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Дроздова госпитализировали из-за воспаления внутренних органов, пишет РЕН ТВ Фото:

Ряд telegram-каналов сообщил о том, что ведущий «В мире животных» Николай Дроздов был отправлен в больницу 14 июля из-за проблем со здоровьем. Однако версии о причинах его госпитализации расходятся. URA.RU приводит основные:

  • Ведущий Николай Дроздов был доставлен в московскую больницу, сообщил telegram-канал 112.
  • По данным телеканала РЕН ТВ, Дроздова госпитализировали из-за воспаления внутренних органов. Там сообщили, что ведущему оказывают необходимую помощь.
  • Друг Дроздова Константин Мирошник рассказал, что с ним все в порядке и он отправился на плановые капельницы из-за зрения, передает RT.
  • Друг семьи ведущего Дмитрий Дунаев сообщил ТАСС, что Дроздов находится в больнице из-за отравления. Он добавил, что телеведущий чувствует себя лучше, но остается под наблюдением врачей.
  • Дунаев также рассказал, что ничего страшного с Дроздовым не случилось, врачи порекомендовали ему понаблюдаться несколько дней, передает РИА Новости.
  • Официальных комментариев ни Дроздов, ни его родственники не давали.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ряд telegram-каналов сообщил о том, что ведущий «В мире животных» Николай Дроздов был отправлен в больницу 14 июля из-за проблем со здоровьем. Однако версии о причинах его госпитализации расходятся. URA.RU приводит основные:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...