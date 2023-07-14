Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался делом о гибели младенцев в Кургане

Александр Бастрыкин потребовал ускорить проведение экспертиз Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить проведение экспертиз по уголовному делу о ненадлежащей медпомощи в Курганском перинатальном центре. Об ускорении производства экспертиз должен доложить директор Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин.

«Глава СК России потребовал ускорить проведение экспертиз. Ранее Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства находящееся в производстве уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Ускорить производство экспертиз и предоставить доклад должен директор Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жительницы Курганской области сообщили о несогласии с установленными обстоятельствами смерти их детей в областном перинатальном центре. По мнению матерей, их дети скончались из-за ненадлежащей медпомощи. От действий сотрудников центра пострадало не менее 20 рожениц, чьи дети либо погибали внутриутробно или спустя непродолжительное время после рождения, либо приобретали тяжелые заболевания.