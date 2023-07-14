14 июля 2023

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался делом о гибели младенцев в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал ускорить проведение экспертиз Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить проведение экспертиз по уголовному делу о ненадлежащей медпомощи в Курганском перинатальном центре. Об ускорении производства экспертиз должен доложить директор Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин.

«Глава СК России потребовал ускорить проведение экспертиз. Ранее Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства находящееся в производстве уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Ускорить производство экспертиз и предоставить доклад должен директор Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жительницы Курганской области сообщили о несогласии с установленными обстоятельствами смерти их детей в областном перинатальном центре. По мнению матерей, их дети скончались из-за ненадлежащей медпомощи. От действий сотрудников центра пострадало не менее 20 рожениц, чьи дети либо погибали внутриутробно или спустя непродолжительное время после рождения, либо приобретали тяжелые заболевания.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить проведение экспертиз по уголовному делу о ненадлежащей медпомощи в Курганском перинатальном центре. Об ускорении производства экспертиз должен доложить директор Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин. «Глава СК России потребовал ускорить проведение экспертиз. Ранее Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства находящееся в производстве уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Ускорить производство экспертиз и предоставить доклад должен директор Судебно-экспертного центра СК РФ Михаил Игнашкин», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жительницы Курганской области сообщили о несогласии с установленными обстоятельствами смерти их детей в областном перинатальном центре. По мнению матерей, их дети скончались из-за ненадлежащей медпомощи. От действий сотрудников центра пострадало не менее 20 рожениц, чьи дети либо погибали внутриутробно или спустя непродолжительное время после рождения, либо приобретали тяжелые заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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