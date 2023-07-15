Телеведущий Николай Дроздов раскрыл свой диагноз

У Николая Дроздова возникли проблемы со зрением и легкими
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
У Николая Дроздова возникли проблемы со зрением Фото:

У ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова возникли проблемы со зрением, кишечником и вдвое уменьшился объем легких. Об этом сообщил сам Дроздов.

«Последние проблемы начались после жесткого падения на льду в январе 2023 года. Дроздов упал и сломал семь ребер, одно из них проткнуло левое легкое. В связи с этим развилось одностороннее воспаление с проникновением воды и воздуха в легкое. На фоне этого у телеведущего испортилось зрение и осложнилось дыхание», — написал телеканал «Звезда» в telegram-канале Zvezdanews, ссылаясь на слова Дроздова.

Позже ведущему поставили дивертикулез (болезнь, связанная с кишечником). «Его сейчас и лечат. Дроздов выздоравливает медленно, но надеется выписаться в конце июля», — отметил телеканал.

Ранее Татьяна Дроздова, супруга Николая Дроздова, рассказала, что телеведущий останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. По ее словам, накануне он жаловался на боли в желудке, но «сейчас все в порядке».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова возникли проблемы со зрением, кишечником и вдвое уменьшился объем легких. Об этом сообщил сам Дроздов. «Последние проблемы начались после жесткого падения на льду в январе 2023 года. Дроздов упал и сломал семь ребер, одно из них проткнуло левое легкое. В связи с этим развилось одностороннее воспаление с проникновением воды и воздуха в легкое. На фоне этого у телеведущего испортилось зрение и осложнилось дыхание», — написал телеканал «Звезда» в telegram-канале Zvezdanews, ссылаясь на слова Дроздова. Позже ведущему поставили дивертикулез (болезнь, связанная с кишечником). «Его сейчас и лечат. Дроздов выздоравливает медленно, но надеется выписаться в конце июля», — отметил телеканал. Ранее Татьяна Дроздова, супруга Николая Дроздова, рассказала, что телеведущий останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. По ее словам, накануне он жаловался на боли в желудке, но «сейчас все в порядке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...