Телеведущий Николай Дроздов раскрыл свой диагноз

У Николая Дроздова возникли проблемы со зрением и легкими

15 июля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

У Николая Дроздова возникли проблемы со зрением Фото: Андрей Махонин © URA.RU У ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова возникли проблемы со зрением, кишечником и вдвое уменьшился объем легких. Об этом сообщил сам Дроздов. «Последние проблемы начались после жесткого падения на льду в январе 2023 года. Дроздов упал и сломал семь ребер, одно из них проткнуло левое легкое. В связи с этим развилось одностороннее воспаление с проникновением воды и воздуха в легкое. На фоне этого у телеведущего испортилось зрение и осложнилось дыхание», — написал телеканал «Звезда» в telegram-канале Zvezdanews, ссылаясь на слова Дроздова. Позже ведущему поставили дивертикулез (болезнь, связанная с кишечником). «Его сейчас и лечат. Дроздов выздоравливает медленно, но надеется выписаться в конце июля», — отметил телеканал. Ранее Татьяна Дроздова, супруга Николая Дроздова, рассказала, что телеведущий останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. По ее словам, накануне он жаловался на боли в желудке, но «сейчас все в порядке».

У ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова возникли проблемы со зрением, кишечником и вдвое уменьшился объем легких. Об этом сообщил сам Дроздов. «Последние проблемы начались после жесткого падения на льду в январе 2023 года. Дроздов упал и сломал семь ребер, одно из них проткнуло левое легкое. В связи с этим развилось одностороннее воспаление с проникновением воды и воздуха в легкое. На фоне этого у телеведущего испортилось зрение и осложнилось дыхание», — написал телеканал «Звезда» в telegram-канале Zvezdanews, ссылаясь на слова Дроздова. Позже ведущему поставили дивертикулез (болезнь, связанная с кишечником). «Его сейчас и лечат. Дроздов выздоравливает медленно, но надеется выписаться в конце июля», — отметил телеканал. Ранее Татьяна Дроздова, супруга Николая Дроздова, рассказала, что телеведущий останется в больнице на несколько дней для углубленного обследования. По ее словам, накануне он жаловался на боли в желудке, но «сейчас все в порядке».