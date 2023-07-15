15 июля 2023
14 июля 2023

Пермякам показали «балет» на трамвайных путях. Видео

В Перми прошел перфоманс «Балет на трамвайных путях»
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по Макаровскому мосту. Екатеринбург, движение, макаровский мост, ночь, трамвайные пути, автомобили, ночное время, вечер
Танцоры вышли на трамвайные пути в ночь на 16 июля Фото:
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300-летие Перми

В Перми состоялась премьера перфоманса «Балет на трамвайных путях». Горожане и гости прикамской столицы увидели необычную постановку в ночь на 16 июля.

«Это часть фестиваля нового театра „Пермское море“. Премьера „балета“ на трамвайных путях», — указано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально!».

Фестиваль современного театра «Пермское море» открылся в Перми 10 июля. Одноименный спектакль дал старт серии экспериментальных постановок и перформансов. Организаторы рассказывали, что зрителей ожидают показы на улицах города, в бассейнах и торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.

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В Перми состоялась премьера перфоманса «Балет на трамвайных путях». Горожане и гости прикамской столицы увидели необычную постановку в ночь на 16 июля. «Это часть фестиваля нового театра „Пермское море“. Премьера „балета“ на трамвайных путях», — указано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально!». Фестиваль современного театра «Пермское море» открылся в Перми 10 июля. Одноименный спектакль дал старт серии экспериментальных постановок и перформансов. Организаторы рассказывали, что зрителей ожидают показы на улицах города, в бассейнах и торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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