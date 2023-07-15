Танцоры вышли на трамвайные пути в ночь на 16 июля
новость из сюжета300-летие Перми
В Перми состоялась премьера перфоманса «Балет на трамвайных путях». Горожане и гости прикамской столицы увидели необычную постановку в ночь на 16 июля.
«Это часть фестиваля нового театра „Пермское море“. Премьера „балета“ на трамвайных путях», — указано в telegram-канале «Пермь-300. Все реально!».
Фестиваль современного театра «Пермское море» открылся в Перми 10 июля. Одноименный спектакль дал старт серии экспериментальных постановок и перформансов. Организаторы рассказывали, что зрителей ожидают показы на улицах города, в бассейнах и торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.
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