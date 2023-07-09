В Перми спектакль в бассейне откроет фестиваль экспериментального театра

10 июля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Спектакль «Пермское море» — это больше чем синхронное плавание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми 10 июля открывается фестиваль современного театра «Пермское море». Одноименный спектакль, который даст старт серии экспериментальных постановок и перформансов, покажут сегодня в бассейне «Олимпия». Постановка, как говорят авторы, посвящена миграции молодых людей из провинции. «Неглубокое, теплое, пермское море было домом и прародителем жизни, через миллионы лет его не стало. В спектакле мы исследуем причины миграции молодых, что их заставляет сменить место проживания, но главная наша задача — сделать сегодняшнего человека видимым: мы берем „дыхание“ молодых и в прямом эфире создаем звуковую оперу», — говорится в аннотации на сайте регистрации билетов. Спектакль «Пермское море» ранее был участником «Золотой маски». На главную театральную премию России он претендовал в номинации «Эксперимент». Как ранее рассказывало URA.RU, бассейн — не единственная необычная площадка, где пройдут спектакли в рамках фестиваля «Пермское море». Зрителей показы ждут в торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.

В Перми 10 июля открывается фестиваль современного театра «Пермское море». Одноименный спектакль, который даст старт серии экспериментальных постановок и перформансов, покажут сегодня в бассейне «Олимпия». Постановка, как говорят авторы, посвящена миграции молодых людей из провинции. «Неглубокое, теплое, пермское море было домом и прародителем жизни, через миллионы лет его не стало. В спектакле мы исследуем причины миграции молодых, что их заставляет сменить место проживания, но главная наша задача — сделать сегодняшнего человека видимым: мы берем „дыхание“ молодых и в прямом эфире создаем звуковую оперу», — говорится в аннотации на сайте регистрации билетов. Спектакль «Пермское море» ранее был участником «Золотой маски». На главную театральную премию России он претендовал в номинации «Эксперимент». Как ранее рассказывало URA.RU, бассейн — не единственная необычная площадка, где пройдут спектакли в рамках фестиваля «Пермское море». Зрителей показы ждут в торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.