09 июля 2023
08 июля 2023

В Перми спектакль в бассейне откроет фестиваль экспериментального театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная приемка спортивного комплекса с 50-метровым бассейном при участии губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , бассейн, спорт, плавание, синхронное плавание
Спектакль «Пермское море» — это больше чем синхронное плавание Фото:
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300-летие Перми

В Перми 10 июля открывается фестиваль современного театра «Пермское море». Одноименный спектакль, который даст старт серии экспериментальных постановок и перформансов, покажут сегодня в бассейне «Олимпия». Постановка, как говорят авторы, посвящена миграции молодых людей из провинции.

«Неглубокое, теплое, пермское море было домом и прародителем жизни, через миллионы лет его не стало. В спектакле мы исследуем причины миграции молодых, что их заставляет сменить место проживания, но главная наша задача — сделать сегодняшнего человека видимым: мы берем „дыхание“ молодых и в прямом эфире создаем звуковую оперу», — говорится в аннотации на сайте регистрации билетов.

Спектакль «Пермское море» ранее был участником «Золотой маски». На главную театральную премию России он претендовал в номинации «Эксперимент». Как ранее рассказывало URA.RU, бассейн — не единственная необычная площадка, где пройдут спектакли в рамках фестиваля «Пермское море». Зрителей показы ждут в торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.

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В Перми 10 июля открывается фестиваль современного театра «Пермское море». Одноименный спектакль, который даст старт серии экспериментальных постановок и перформансов, покажут сегодня в бассейне «Олимпия». Постановка, как говорят авторы, посвящена миграции молодых людей из провинции. «Неглубокое, теплое, пермское море было домом и прародителем жизни, через миллионы лет его не стало. В спектакле мы исследуем причины миграции молодых, что их заставляет сменить место проживания, но главная наша задача — сделать сегодняшнего человека видимым: мы берем „дыхание“ молодых и в прямом эфире создаем звуковую оперу», — говорится в аннотации на сайте регистрации билетов. Спектакль «Пермское море» ранее был участником «Золотой маски». На главную театральную премию России он претендовал в номинации «Эксперимент». Как ранее рассказывало URA.RU, бассейн — не единственная необычная площадка, где пройдут спектакли в рамках фестиваля «Пермское море». Зрителей показы ждут в торговых центрах, ботаническом саду, на колесе обозрения и в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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