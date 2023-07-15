В Польше рассказали, как Зеленский «получил по носу» от Байдена на саммите НАТО

Rzeczpospolita: саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Зеленского

16 июля 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден отклонил запрос Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, пишет Rzeczpospolita Фото: Официальный сайт президента Украины Саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского уроком политического реализма. Запад не проявил намерения принимать Украину в альянс, и президент США Джо Байден явно указал на это Зеленскому. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. «Джо Байден явно дал Зеленскому по носу на саммите в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны», — говорится в материале газеты. Там добавили, что отсутствие декларации о приглашении Украины в НАТО воспринимается как проигрыш Зеленского. Автор статьи предсказывает тяжелые времена для Украины, так как Запад отказался принимать ее в альянс, а Россия продолжит свою спецоперацию. В такой ситуации, считает автор, Зеленский может быть вынужден пойти на компромисс и пожертвовать частью территорий. Ранее стало известно, что, несмотря на отказ членов НАТО пригласить Украину в альянс, Зеленский продолжает надеяться на изменение этого решения. Он заявил, что большинство членов альянса, якобы, настаивают на вступлении Украины. Представители США выразили желание изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за острой критики со стороны украинского лидера и отозвать свое приглашение в альянс для Украины, передает RT. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки от Запада, включая присоединение Украины к НАТО, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского уроком политического реализма. Запад не проявил намерения принимать Украину в альянс, и президент США Джо Байден явно указал на это Зеленскому. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. «Джо Байден явно дал Зеленскому по носу на саммите в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны», — говорится в материале газеты. Там добавили, что отсутствие декларации о приглашении Украины в НАТО воспринимается как проигрыш Зеленского. Автор статьи предсказывает тяжелые времена для Украины, так как Запад отказался принимать ее в альянс, а Россия продолжит свою спецоперацию. В такой ситуации, считает автор, Зеленский может быть вынужден пойти на компромисс и пожертвовать частью территорий. Ранее стало известно, что, несмотря на отказ членов НАТО пригласить Украину в альянс, Зеленский продолжает надеяться на изменение этого решения. Он заявил, что большинство членов альянса, якобы, настаивают на вступлении Украины. Представители США выразили желание изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе из-за острой критики со стороны украинского лидера и отозвать свое приглашение в альянс для Украины, передает RT. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки от Запада, включая присоединение Украины к НАТО, сообщает «Национальная служба новостей».