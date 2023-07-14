CNBC: Запад жестко осадил Зеленского на саммите НАТО

14 июля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский «переиграл» во время саммита, сообщил дипломат Фото: Официальный сайт президента Украины Западные страны подали четкий знак президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он зашел далеко в критике НАТО. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат, который присутствовал на саммите в Литве. «Был очень четкий сигнал со стороны США, вы [Украина] зашли слишком далеко», — заявил дипломат на условиях анонимности изданию CNBC . Он отметил, что Зеленский «переиграл» во время саммита, и поэтому западные страны начали на него давить, чтобы он проявил больше благодарности. Ранее украинский лидер заявил, что отсутствие каких-либо временных рамок для членства Украины в НАТО является абсурдом, передает RT. Во время совместного ужина главы стран Североатлантического альянса призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес НАТО, передает «Национальная служба новостей».

Западные страны подали четкий знак президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он зашел далеко в критике НАТО. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат, который присутствовал на саммите в Литве. «Был очень четкий сигнал со стороны США, вы [Украина] зашли слишком далеко», — заявил дипломат на условиях анонимности изданию CNBC. Он отметил, что Зеленский «переиграл» во время саммита, и поэтому западные страны начали на него давить, чтобы он проявил больше благодарности. Ранее украинский лидер заявил, что отсутствие каких-либо временных рамок для членства Украины в НАТО является абсурдом, передает RT. Во время совместного ужина главы стран Североатлантического альянса призвали Зеленского успокоиться после его критики в адрес НАТО, передает «Национальная служба новостей».