15 июля 2023

В Севастополе после атаки беспилотников ВСУ остановлено движение катеров и паромов

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Атака ВСУ прервала морское движение в Севастополе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за атаки украинских БПЛА в Севастопольской бухте временно прекращено движения паромов и катеров. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

«Из-за атаки беспилотников ВСУ в Севастопольской бухте временно прекращено движение паромов и катеров», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что морской пассажирский транспорт временно не будет осуществлять движение, но будут организованы автобусы на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова.

Ранее в ходе ночной атаки БПЛА на Севастополь, силы ПВО, флот и подразделения РЭБ успешно отразили нападение восьми БПЛА. Массированная атака продолжалась длительное время. Севастопольцы оповещали о сильных звуках, похожих на взрывы, доносящихся из Севастопольской бухты, передает телеканал 360.

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Из-за атаки украинских БПЛА в Севастопольской бухте временно прекращено движения паромов и катеров. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя. «Из-за атаки беспилотников ВСУ в Севастопольской бухте временно прекращено движение паромов и катеров», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что морской пассажирский транспорт временно не будет осуществлять движение, но будут организованы автобусы на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова. Ранее в ходе ночной атаки БПЛА на Севастополь, силы ПВО, флот и подразделения РЭБ успешно отразили нападение восьми БПЛА. Массированная атака продолжалась длительное время. Севастопольцы оповещали о сильных звуках, похожих на взрывы, доносящихся из Севастопольской бухты, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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