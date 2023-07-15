В Севастополе после атаки беспилотников ВСУ остановлено движение катеров и паромов 16 июля 2023 в 08:56 Размер текста - 17 + Атака ВСУ прервала морское движение в Севастополе Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за атаки украинских БПЛА в Севастопольской бухте временно прекращено движения паромов и катеров. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя. «Из-за атаки беспилотников ВСУ в Севастопольской бухте временно прекращено движение паромов и катеров», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что морской пассажирский транспорт временно не будет осуществлять движение, но будут организованы автобусы на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова. Ранее в ходе ночной атаки БПЛА на Севастополь, силы ПВО, флот и подразделения РЭБ успешно отразили нападение восьми БПЛА. Массированная атака продолжалась длительное время. Севастопольцы оповещали о сильных звуках, похожих на взрывы, доносящихся из Севастопольской бухты, передает телеканал 360. Из-за атаки украинских БПЛА в Севастопольской бухте временно прекращено движения паромов и катеров. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя. «Из-за атаки беспилотников ВСУ в Севастопольской бухте временно прекращено движение паромов и катеров», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что морской пассажирский транспорт временно не будет осуществлять движение, но будут организованы автобусы на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова. Ранее в ходе ночной атаки БПЛА на Севастополь, силы ПВО, флот и подразделения РЭБ успешно отразили нападение восьми БПЛА. Массированная атака продолжалась длительное время. Севастопольцы оповещали о сильных звуках, похожих на взрывы, доносящихся из Севастопольской бухты, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям