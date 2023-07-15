В Кургане из-за лихача-водителя маршрутного автобуса пострадала пассажирка

В Кургане пассажирка получила ссадины и ушибы из-за лихача-водителя автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пассажирка получила ушибы и ссадины, когда выходила на остановке из автобуса из-за того, что водитель резко надавил на газ. Об этом рассказал друг пострадавшей в соцсети.

«Вечером 15 июля подруга ехала от Некрасова до Ледового дворца на 93-м маршруте… На остановке „Ледовый дворец“ она попробовала спокойно покинуть транспортное средство — не тут-то было, так как шофер притопил педальку до пола, автобус рванул, срывая покрышки, а подруга шмякнулась на асфальт», — написал курганец в посте на странице группы «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В посте курганец уточнил, что его подруга обратилась в травмпункт и зафиксировала телесные повреждения. По словам горожанина, на перевозчика уже готовится обращение в суд.

URA.RU направило редакционный запрос перевозчику 93 маршрута в Кургане, чтобы выяснить — проводится ли проверка по инциденту, из-из которого пострадала пассажирка автобуса. Публикация дополнится, как только поступит ответ.

Ранее сообщалось, что в Кургане остался безнаказанным водитель маршрутного автобуса, пассажирка которого получила серьезную травму позвоночника. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.