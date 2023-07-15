В Тюменской области простились с прапорщиком, погибшим во время СВО. Фото

16 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Глава Сладковского района Александр Иванов выразил соболезнования родным и близким Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сладково (Тюменская область) сегодня состоялась церемония прощания со старшим прапорщиком, старшиной роты Маратом Баженовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов. «Сегодня в Сладково простились со старшим прапорщиком, старшиной понтонной роты Маратом Баженовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково со всеми военными почестями», — написал мэр в своем telegram-канале. Иванов выразил соболезнования родным и близким. «Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — добавил он. Фото: telegram-канал Александра Иванова Фото: telegram-канал Александра Иванова Фото: telegram-канал Александра Иванова

В Сладково (Тюменская область) сегодня состоялась церемония прощания со старшим прапорщиком, старшиной роты Маратом Баженовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов. «Сегодня в Сладково простились со старшим прапорщиком, старшиной понтонной роты Маратом Баженовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково со всеми военными почестями», — написал мэр в своем telegram-канале. Иванов выразил соболезнования родным и близким. «Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — добавил он.