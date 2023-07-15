15 июля 2023
14 июля 2023

В Тюменской области простились с прапорщиком, погибшим во время СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Глава Сладковского района Александр Иванов выразил соболезнования родным и близким Фото:

В Сладково (Тюменская область) сегодня состоялась церемония прощания со старшим прапорщиком, старшиной роты Маратом Баженовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.

«Сегодня в Сладково простились со старшим прапорщиком, старшиной понтонной роты Маратом Баженовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково со всеми военными почестями», — написал мэр в своем telegram-канале.

Иванов выразил соболезнования родным и близким. «Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — добавил он.

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В Сладково (Тюменская область) сегодня состоялась церемония прощания со старшим прапорщиком, старшиной роты Маратом Баженовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов. «Сегодня в Сладково простились со старшим прапорщиком, старшиной понтонной роты Маратом Баженовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково со всеми военными почестями», — написал мэр в своем telegram-канале. Иванов выразил соболезнования родным и близким. «Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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