В Сладково (Тюменская область) сегодня состоялась церемония прощания со старшим прапорщиком, старшиной роты Маратом Баженовым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.
«Сегодня в Сладково простились со старшим прапорщиком, старшиной понтонной роты Маратом Баженовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково со всеми военными почестями», — написал мэр в своем telegram-канале.
Иванов выразил соболезнования родным и близким. «Это огромная боль утраты. Скорблю вместе с вами, вечная память», — добавил он.
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