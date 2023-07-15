15 июля 2023
14 июля 2023

В Пермском крае в аварии на дороге погибли люди

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В крупном ДТП в Пермском крае погибли люди Фото:

На автодороге в Большесосновском муниципальном округе (Пермский край) произошла крупная авария с участием четырех транспортных средств. По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в аварии погибли люди.

«Авария произошла 16 июля в 16 часов 45 минут в Большесосновском муниципальном округе на 13 км автодороги „Б.Соснова — Частные“. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие и пострадавшие», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.

Помощь пострадавшим в ДТП оказывали шесть человек личного состава и две единицы техники от МЧС России. По предварительным данным, которые подлежат уточнению, в ДТП попали мотоциклист, два легковых автомобиля и фура.

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На автодороге в Большесосновском муниципальном округе (Пермский край) произошла крупная авария с участием четырех транспортных средств. По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в аварии погибли люди. «Авария произошла 16 июля в 16 часов 45 минут в Большесосновском муниципальном округе на 13 км автодороги „Б.Соснова — Частные“. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие и пострадавшие», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Помощь пострадавшим в ДТП оказывали шесть человек личного состава и две единицы техники от МЧС России. По предварительным данным, которые подлежат уточнению, в ДТП попали мотоциклист, два легковых автомобиля и фура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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