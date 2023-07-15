В Пермском крае в аварии на дороге погибли люди

На автодороге в Большесосновском муниципальном округе (Пермский край) произошла крупная авария с участием четырех транспортных средств. По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в аварии погибли люди.
«Авария произошла 16 июля в 16 часов 45 минут в Большесосновском муниципальном округе на 13 км автодороги „Б.Соснова — Частные“. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие и пострадавшие», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.
Помощь пострадавшим в ДТП оказывали шесть человек личного состава и две единицы техники от МЧС России. По предварительным данным, которые подлежат уточнению, в ДТП попали мотоциклист, два легковых автомобиля и фура.
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