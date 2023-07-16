В Белом доме предупредили РФ о последствиях выхода из зерновой сделки

Салливан: выход из зерновой сделки обернется для России огромными издержками

17 июля 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Отношения РФ со странами Юга могут пошатнуться из-за зерновой сделки, считает Салливан Фото: Official White House / Erin Scott Выход России из зерновой сделки будет стоить стране больших дипломатических издержек. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, это решение негативно повлияет на отношения со странами глобального Юга. «Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», — сказал Салливан в интервью CBS . Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не озвучивала решений о продлении зерновой сделки, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что из-за прекращения зерновой сделки Киев лишиться 500 млн долларов в месяц. Уточняется, что с августа 2022 года по июнь 2023 года Украина страна экспортировала 50,6 млн тонн зерна, передает RT.

Выход России из зерновой сделки будет стоить стране больших дипломатических издержек. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, это решение негативно повлияет на отношения со странами глобального Юга. «Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», — сказал Салливан в интервью CBS. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не озвучивала решений о продлении зерновой сделки, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что из-за прекращения зерновой сделки Киев лишиться 500 млн долларов в месяц. Уточняется, что с августа 2022 года по июнь 2023 года Украина страна экспортировала 50,6 млн тонн зерна, передает RT.