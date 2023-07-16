Крестный ход — кульминация празднования Царских дней
В Екатеринбурге тысячи верующих и паломников со всей России приняли участие в крестном ходу, который традиционно является завершением празднования Царских дней. О том, как проходило ночное богослужение и крестный ход — в фоторепортаже URA.RU.
«Ночное богослужение перед началом крестного хода проводили 12 митрополитов. После завершения божественной литургии, верующие начали свое движение до монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.
Ночное богослужение перед крестным ходом, возле Храма-на-Крови
Фото: Илья Московец@URA.RU
Божественная литургия
Фото: Илья Московец@URA.RU
Архиереи направляются к алтарю на площади перед Храмом-на-Крови
Фото: Илья Московец@URA.RU
Начало ночного богослужения
Фото: Илья Московец@URA.RU
Тысячи паломников возле Храма-на-Крови
Фото: Илья Московец@URA.RU
Верующие в ожидании начала богослужения
Фото: Илья Московец@URA.RU
Флаги Российской Империи на мероприятии
Фото: Илья Московец@URA.RU
Икона последнего российского императора Николая II, причисленного к лику святых
Фото: Илья Московец@URA.RU
Тысячи верующих присоединились к крестному ходу
Фото: Илья Московец@URA.RU
Дороги до Ганиной Ямы перекрыты для автомобилей
Фото: Илья Московец@URA.RU
Верующим предстоит пройти около 21 километра
Фото: Илья Московец@URA.RU
Начавшийся дождь не огорчил участников крестного хода
Фото: Илья Московец@URA.RU
Кульминацией Царских дней в Екатеринбурге является крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. Протяженность маршрута — 21 километр. Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.
В Екатеринбурге тысячи верующих и паломников со всей России приняли участие в крестном ходу, который традиционно является завершением празднования Царских дней. О том, как проходило ночное богослужение и крестный ход — в фоторепортаже URA.RU. «Ночное богослужение перед началом крестного хода проводили 12 митрополитов. После завершения божественной литургии, верующие начали свое движение до монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. Кульминацией Царских дней в Екатеринбурге является крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. Протяженность маршрута — 21 километр. Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.