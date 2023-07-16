16 июля 2023
15 июля 2023

Тысячи верующих прошли в крестном ходу в Екатеринбурге. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход — кульминация празднования Царских дней
Крестный ход — кульминация празднования Царских дней

В Екатеринбурге тысячи верующих и паломников со всей России приняли участие в крестном ходу, который традиционно является завершением празднования Царских дней. О том, как проходило ночное богослужение и крестный ход — в фоторепортаже URA.RU.

«Ночное богослужение перед началом крестного хода проводили 12 митрополитов. После завершения божественной литургии, верующие начали свое движение до монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.

Ночное богослужение перед крестным ходом, возле Храма-на-Крови
Ночное богослужение перед крестным ходом, возле Храма-на-Крови
Фото:
Божественная литургия
Божественная литургия
Фото:
Архиереи направляются к алтарю на площади перед Храмом-на-Крови
Архиереи направляются к алтарю на площади перед Храмом-на-Крови
Фото:
Начало ночного богослужения
Начало ночного богослужения
Фото:
Тысячи паломников возле Храма-на-Крови
Тысячи паломников возле Храма-на-Крови
Фото:
Верующие в ожидании начала богослужения
Верующие в ожидании начала богослужения
Фото:
Флаги Российской Империи на мероприятии
Флаги Российской Империи на мероприятии
Фото:
Икона последнего российского императора Николая II, причисленного к лику святых
Икона последнего российского императора Николая II, причисленного к лику святых
Фото:
Тысячи верующих присоединились к крестному ходу
Тысячи верующих присоединились к крестному ходу
Фото:
Дороги до Ганиной Ямы перекрыты для автомобилей
Дороги до Ганиной Ямы перекрыты для автомобилей
Фото:
Верующим предстоит пройти около 21 километра
Верующим предстоит пройти около 21 километра
Фото:
Начавшийся дождь не огорчил участников крестного хода
Начавшийся дождь не огорчил участников крестного хода
Фото:

Кульминацией Царских дней в Екатеринбурге является крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. Протяженность маршрута — 21 километр. Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.

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В Екатеринбурге тысячи верующих и паломников со всей России приняли участие в крестном ходу, который традиционно является завершением празднования Царских дней. О том, как проходило ночное богослужение и крестный ход — в фоторепортаже URA.RU. «Ночное богослужение перед началом крестного хода проводили 12 митрополитов. После завершения божественной литургии, верующие начали свое движение до монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. Кульминацией Царских дней в Екатеринбурге является крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. Протяженность маршрута — 21 километр. Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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