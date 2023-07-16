Тысячи верующих прошли в крестном ходу в Екатеринбурге. Фоторепортаж

17 июля 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Крестный ход — кульминация празднования Царских дней В Екатеринбурге тысячи верующих и паломников со всей России приняли участие в крестном ходу, который традиционно является завершением празднования Царских дней. О том, как проходило ночное богослужение и крестный ход — в фоторепортаже URA.RU. «Ночное богослужение перед началом крестного хода проводили 12 митрополитов. После завершения божественной литургии, верующие начали свое движение до монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. Ночное богослужение перед крестным ходом, возле Храма-на-Крови Фото: Илья Московец@URA.RU Божественная литургия Фото: Илья Московец@URA.RU Архиереи направляются к алтарю на площади перед Храмом-на-Крови Фото: Илья Московец@URA.RU Начало ночного богослужения Фото: Илья Московец@URA.RU Тысячи паломников возле Храма-на-Крови Фото: Илья Московец@URA.RU Верующие в ожидании начала богослужения Фото: Илья Московец@URA.RU Флаги Российской Империи на мероприятии Фото: Илья Московец@URA.RU Икона последнего российского императора Николая II, причисленного к лику святых Фото: Илья Московец@URA.RU Тысячи верующих присоединились к крестному ходу Фото: Илья Московец@URA.RU Дороги до Ганиной Ямы перекрыты для автомобилей Фото: Илья Московец@URA.RU Верующим предстоит пройти около 21 километра Фото: Илья Московец@URA.RU Начавшийся дождь не огорчил участников крестного хода Фото: Илья Московец@URA.RU Кульминацией Царских дней в Екатеринбурге является крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. Протяженность маршрута — 21 километр. Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.

В Екатеринбурге тысячи верующих и паломников со всей России приняли участие в крестном ходу, который традиционно является завершением празднования Царских дней. О том, как проходило ночное богослужение и крестный ход — в фоторепортаже URA.RU. «Ночное богослужение перед началом крестного хода проводили 12 митрополитов. После завершения божественной литургии, верующие начали свое движение до монастыря святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме», — сообщил корреспондент URA.RU с места события. Кульминацией Царских дней в Екатеринбурге является крестный ход, который проходит от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. Протяженность маршрута — 21 километр. Нынешний год ознаменован тремя датами: 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения царя Николая II и 105 лет со дня мученической гибели царской семьи.