Тюменцам рассказали, из-за чего дорожает коммерческая недвижимость

Специалист Спиридонова: в Тюмени из-за сноса крупных объектов дорожает коммерческая недвижимость

В Тюмени из-за сноса крупных объектов дорожает коммерческая недвижимость Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени увеличиваются цены на коммерческую недвижимость из-за сноса крупных объектов. Об этом сообщила ведущий специалист департамента коммерческой недвижимости АН «СОВА» Елена Спиридонова.

«Закрытие или трансформация крупных объектов, площади которых арендовали множество бизнесменов, приводит к увеличению цены на коммерческую недвижимость. Например, выкуплен под строительство многоэтажных жилых домов крупный комплекс — завод Медоборудования, что повлекло высокий всплеск спроса бывшими пользователями площадей на производственные и складские помещения — как на аренду, так и на покупку», — передают слова Спиридоновой журналисты РБК Тюмень.

Помимо этого условия, эксперт называет еще несколько причин увеличение цены. Одной из них является повышенный спрос на некоторые виды недвижимости, а это неизменно остаются торговые помещения формата street retail (помещения на первых этажах) и open-space (открытый офис без отдельных кабинетов и глухих стен).

Также на повышение стоимости повлияла ценовая политика коммерческих помещений в новостройках. Стоимость аренды в новых помещениях превышает стоимость «вторички».

Ранее URA.RU писало, что весной этого года в Тюмени из-за низкого спроса резко должна была подешеветь аренда коммерческой недвижимости. По словам предпринимателя, который захотел остаться анонимным, арендному бизнесу вредят маркетплейсы.