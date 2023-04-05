Торговый бизнес предпочитает избавляться от физических магазинов и уходить на маркетплейсы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени в ближайшие месяцы из-за низкого спроса резко подешевеет аренда коммерческой недвижимости. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал предприниматель, который сдает небольшие торговые площади.

«До банкротства в арендном бизнесе осталось буквально несколько шагов, этот бизнес сейчас вообще не окупается. Арендаторы сами уже в глубоком застое. Цены растут, коммунальные расходы растут, прибыль падает. Те, кто торгует не продуктами, стремится избавиться от физического торгового зала», — поделился с URA.RU бизнесмен.

По его словам, арендному бизнесу вредят и маркетплейсы. Торговля на электронных площадках помогает продавцам снизить расходы и обойтись без реальных помещений, а товар хранить дома и в гараже. «Снизить цену аренды настолько, чтобы конкурировать с электронной площадкой, мы не сможем — уйдем в убытки», — добавил источник в беседе с URA.RU.

Еще одной проблемой бизнесмен считает волну банкротств среди тех, кто занимается торговлей. Ранее URA.RU рассказало, что торговля сейчас считается одной из самых рисковых сфер предпринимательской деятельности.