Названы самые дорогие специальности в Челябинской области

В Челябинской области самыми дорогими специальностями стали «Дизайн» и «Инструментально искусство»

17 июля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

При этом при поступлении в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самыми дорогими специальностями в Челябинской области в 2023 году стали «Дизайн» в ЮУрГУ и «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры. За год очной формы обучения студентам данных вузов придется отдать более 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Мы изучили рынок платного высшего образования в нашем регионе на предстоящий учебный год и представляем результаты этого исследования. В 2023 году список самых „дорогих“ специальностей возглавили: „Дизайн“ — 274 тысяч рублей в Южно-Уральском государственном университете, „Музыкально-инструментальное искусство“ — 268,2 тысяч рублей в Челябинском государственном институте культуры, „Хореографическое искусство“ — 254,9 тысяч рублей в — Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в пресс-службе, вышеуказанные специальности были лидерами по данному показателю в 2022 году. Также специалисты отмечают, как и в 2022 году, при поступлении в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ.

Самыми дорогими специальностями в Челябинской области в 2023 году стали «Дизайн» в ЮУрГУ и «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры. За год очной формы обучения студентам данных вузов придется отдать более 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Мы изучили рынок платного высшего образования в нашем регионе на предстоящий учебный год и представляем результаты этого исследования. В 2023 году список самых „дорогих“ специальностей возглавили: „Дизайн“ — 274 тысяч рублей в Южно-Уральском государственном университете, „Музыкально-инструментальное искусство“ — 268,2 тысяч рублей в Челябинском государственном институте культуры, „Хореографическое искусство“ — 254,9 тысяч рублей в — Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в пресс-службе, вышеуказанные специальности были лидерами по данному показателю в 2022 году. Также специалисты отмечают, как и в 2022 году, при поступлении в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ.