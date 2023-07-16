16 июля 2023
15 июля 2023

Названы самые дорогие специальности в Челябинской области

В Челябинской области самыми дорогими специальностями стали «Дизайн» и «Инструментально искусство»
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом при поступлении в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ Фото:

Самыми дорогими специальностями в Челябинской области в 2023 году стали «Дизайн» в ЮУрГУ и «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры. За год очной формы обучения студентам данных вузов придется отдать более 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«Мы изучили рынок платного высшего образования в нашем регионе на предстоящий учебный год и представляем результаты этого исследования. В 2023 году список самых „дорогих“ специальностей возглавили: „Дизайн“ — 274 тысяч рублей в Южно-Уральском государственном университете, „Музыкально-инструментальное искусство“ — 268,2 тысяч рублей в Челябинском государственном институте культуры, „Хореографическое искусство“ — 254,9 тысяч рублей в — Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, вышеуказанные специальности были лидерами по данному показателю в 2022 году. Также специалисты отмечают, как и в 2022 году, при поступлении в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ.

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Самыми дорогими специальностями в Челябинской области в 2023 году стали «Дизайн» в ЮУрГУ и «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры. За год очной формы обучения студентам данных вузов придется отдать более 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Мы изучили рынок платного высшего образования в нашем регионе на предстоящий учебный год и представляем результаты этого исследования. В 2023 году список самых „дорогих“ специальностей возглавили: „Дизайн“ — 274 тысяч рублей в Южно-Уральском государственном университете, „Музыкально-инструментальное искусство“ — 268,2 тысяч рублей в Челябинском государственном институте культуры, „Хореографическое искусство“ — 254,9 тысяч рублей в — Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в пресс-службе, вышеуказанные специальности были лидерами по данному показателю в 2022 году. Также специалисты отмечают, как и в 2022 году, при поступлении в ЮУрГУ и ЧелГУ действует система скидок за количество набранных баллов ЕГЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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