16 июля 2023
15 июля 2023

Пермяки обнаружили червей в водопроводной воде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, смеситель, вода из крана, водоснабжение
Из крана бежит вода с червями Фото:

Жители Александровска (Пермский край) пожаловались на червей, которые находятся в водопроводной воде. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«У жителей Александровска в водопроводной воде, которая бежит у них в домах, появились черви. Откуда они там взялись и как теперь пользоваться водой — неизвестно», — написал местный житель.

Пермяки в комментариях негативно отреагировали на наличие червей в воде. «Фу блин! А я воду из крана пью иногда. Хороший способ бросить эту дурную привычку», — отреагировала на фотографии Юлия Копелева. URA.RU направило запрос в администрацию Александровска, на момент публикации материала ответ не поступил.

Неожиданная находка ждала пермяков в раковине
Неожиданная находка ждала пермяков в раковине
Вместе с водой в Александровске из крана идут черви
Вместе с водой в Александровске из крана идут черви

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Жители Александровска (Пермский край) пожаловались на червей, которые находятся в водопроводной воде. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «У жителей Александровска в водопроводной воде, которая бежит у них в домах, появились черви. Откуда они там взялись и как теперь пользоваться водой — неизвестно», — написал местный житель. Пермяки в комментариях негативно отреагировали на наличие червей в воде. «Фу блин! А я воду из крана пью иногда. Хороший способ бросить эту дурную привычку», — отреагировала на фотографии Юлия Копелева. URA.RU направило запрос в администрацию Александровска, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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