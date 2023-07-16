Жители Александровска (Пермский край) пожаловались на червей, которые находятся в водопроводной воде. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«У жителей Александровска в водопроводной воде, которая бежит у них в домах, появились черви. Откуда они там взялись и как теперь пользоваться водой — неизвестно», — написал местный житель.
Пермяки в комментариях негативно отреагировали на наличие червей в воде. «Фу блин! А я воду из крана пью иногда. Хороший способ бросить эту дурную привычку», — отреагировала на фотографии Юлия Копелева. URA.RU направило запрос в администрацию Александровска, на момент публикации материала ответ не поступил.
Неожиданная находка ждала пермяков в раковине
Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте»
Вместе с водой в Александровске из крана идут черви
Жители Александровска (Пермский край) пожаловались на червей, которые находятся в водопроводной воде. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «У жителей Александровска в водопроводной воде, которая бежит у них в домах, появились черви. Откуда они там взялись и как теперь пользоваться водой — неизвестно», — написал местный житель. Пермяки в комментариях негативно отреагировали на наличие червей в воде. «Фу блин! А я воду из крана пью иногда. Хороший способ бросить эту дурную привычку», — отреагировала на фотографии Юлия Копелева. URA.RU направило запрос в администрацию Александровска, на момент публикации материала ответ не поступил.