Из крана бежит вода с червями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Александровска (Пермский край) пожаловались на червей, которые находятся в водопроводной воде. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«У жителей Александровска в водопроводной воде, которая бежит у них в домах, появились черви. Откуда они там взялись и как теперь пользоваться водой — неизвестно», — написал местный житель.

Пермяки в комментариях негативно отреагировали на наличие червей в воде. «Фу блин! А я воду из крана пью иногда. Хороший способ бросить эту дурную привычку», — отреагировала на фотографии Юлия Копелева. URA.RU направило запрос в администрацию Александровска, на момент публикации материала ответ не поступил.

Неожиданная находка ждала пермяков в раковине Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте»