16 июля 2023

В Алапаевске продают машину из фильма «Форсаж». Фото

На продажу в Алапаевске выставлен Dodge Charger 1973 года выпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Премиальный детейлинг-центр Autolab by RCС. Екатеринбург
Американскую машину обменивать не планируют (архивное фото) Фото:

Свердловчане могут почувствовать себя Домиником Торетто из франшизы «Форсаж» всего за 1,7 млн рублей. В Алапаевске продают Dodge Charger 1973 года выпуска. Информация об этом появилась на сайте «Avito Объявления».

«Dodge Charger 1973 года выпуска. Под полную реставрацию. Продается как КЦ (культурная ценность — прим. URA.RU). За доплату есть донор на московском учете», — сообщает продавец.

Меньше чем за 2 млн рублей покупатель получит леворульную машину с пробегом 100 тысяч км и автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что обмен его не интересует.

Ранее в Свердловской области продавали бронемашину. Ее готовы были отдать за 600 тысяч рублей.

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Свердловчане могут почувствовать себя Домиником Торетто из франшизы «Форсаж» всего за 1,7 млн рублей. В Алапаевске продают Dodge Charger 1973 года выпуска. Информация об этом появилась на сайте «Avito Объявления». «Dodge Charger 1973 года выпуска. Под полную реставрацию. Продается как КЦ (культурная ценность — прим. URA.RU). За доплату есть донор на московском учете», — сообщает продавец. Меньше чем за 2 млн рублей покупатель получит леворульную машину с пробегом 100 тысяч км и автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что обмен его не интересует. Ранее в Свердловской области продавали бронемашину. Ее готовы были отдать за 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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