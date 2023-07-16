На продажу в Алапаевске выставлен Dodge Charger 1973 года выпуска

Американскую машину обменивать не планируют (архивное фото) Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Свердловчане могут почувствовать себя Домиником Торетто из франшизы «Форсаж» всего за 1,7 млн рублей. В Алапаевске продают Dodge Charger 1973 года выпуска. Информация об этом появилась на сайте «Avito Объявления».

«Dodge Charger 1973 года выпуска. Под полную реставрацию. Продается как КЦ (культурная ценность — прим. URA.RU). За доплату есть донор на московском учете», — сообщает продавец.

Меньше чем за 2 млн рублей покупатель получит леворульную машину с пробегом 100 тысяч км и автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что обмен его не интересует.

Ранее в Свердловской области продавали бронемашину. Ее готовы были отдать за 600 тысяч рублей.