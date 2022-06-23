На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже БРДМ-2 (бронированная разведывательная дозорная машина) в Свердловской области. Хозяин просит за бронемашину 600 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито».
«Продам БРДМ-2 с документами. Ранее состоял на учете в Гостехнадзоре, сейчас с учета снят. Пробег — 300 км. Комплект полный, за исключением двигателя. Состояние — хорошее. Стоит 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Владелец отмечает, что поможет с поиском попутного транспорта и погрузкой бронемашины. БРДМ-2 оснащен водометом, дополнительными колесами, еще — плавает. Машина находится в Первоуральске.
БРДМ-2 серийно производилась Горьковским автомобильным заводом с 1963-й по 1982-й год и Арзамасским машиностроительным заводом с 1982-го по 1989-й год. Машина широко экспортировалась и эксплуатируется как минимум в 38-ми странах мира. БРДМ-2 предназначен для замены более старой версии — БРДМ-1, имеет улучшенные десантные возможности и лучшее вооружение по сравнению со своим предшественником.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставляли самолет Як-40 и танк Т-60. Цена на технику превышает полутора миллионов рублей.
Владелец отмечает, что посмотреть технику можно в любой день
Скрин объявления «Авито»
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На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже БРДМ-2 (бронированная разведывательная дозорная машина) в Свердловской области. Хозяин просит за бронемашину 600 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито». «Продам БРДМ-2 с документами. Ранее состоял на учете в Гостехнадзоре, сейчас с учета снят. Пробег — 300 км. Комплект полный, за исключением двигателя. Состояние — хорошее. Стоит 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Владелец отмечает, что поможет с поиском попутного транспорта и погрузкой бронемашины. БРДМ-2 оснащен водометом, дополнительными колесами, еще — плавает. Машина находится в Первоуральске. БРДМ-2 серийно производилась Горьковским автомобильным заводом с 1963-й по 1982-й год и Арзамасским машиностроительным заводом с 1982-го по 1989-й год. Машина широко экспортировалась и эксплуатируется как минимум в 38-ми странах мира. БРДМ-2 предназначен для замены более старой версии — БРДМ-1, имеет улучшенные десантные возможности и лучшее вооружение по сравнению со своим предшественником. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставляли самолет Як-40 и танк Т-60. Цена на технику превышает полутора миллионов рублей.