Свердловчанин выставил бронемашину на продажу за 600 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте для размещения объявлений в категории «демилитаризованная техника» появилось сообщение о продаже БРДМ-2 (бронированная разведывательная дозорная машина) в Свердловской области. Хозяин просит за бронемашину 600 тысяч рублей, говорится в объявлении на «Авито».

«Продам БРДМ-2 с документами. Ранее состоял на учете в Гостехнадзоре, сейчас с учета снят. Пробег — 300 км. Комплект полный, за исключением двигателя. Состояние — хорошее. Стоит 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Владелец отмечает, что поможет с поиском попутного транспорта и погрузкой бронемашины. БРДМ-2 оснащен водометом, дополнительными колесами, еще — плавает. Машина находится в Первоуральске.

БРДМ-2 серийно производилась Горьковским автомобильным заводом с 1963-й по 1982-й год и Арзамасским машиностроительным заводом с 1982-го по 1989-й год. Машина широко экспортировалась и эксплуатируется как минимум в 38-ми странах мира. БРДМ-2 предназначен для замены более старой версии — БРДМ-1, имеет улучшенные десантные возможности и лучшее вооружение по сравнению со своим предшественником.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставляли самолет Як-40 и танк Т-60. Цена на технику превышает полутора миллионов рублей.

Владелец отмечает, что посмотреть технику можно в любой день Скрин объявления «Авито»