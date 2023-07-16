На 94-м году жизни скончался врач, работавший с академиком Илизаровым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скончался врач травматолог-ортопед, почетный профессор Центра имени Илизарова Вадим Макушин. Ему было 93 года, сообщает пресс-служба медцентра.

«15 июля 2023 года на 94-м году жизни скончался врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, Почетный профессор Центра Илизарова Вадим Дмитриевич Макушин. Он внес большой вклад в развитие и популяризацию метода Г.А. Илизарова. Добрые воспоминания о нем на всю жизнь останутся в сердцах всех сотрудников Центра, учеников и окружающих его людей», — говорится в группе «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы медучреждения, Макушин приехал работать в Кургане в 1969 году по приглашению Гавриила Илизарова. Вместе с академиком врач трудился в центре более 20 лет. В 70-80 годах врачом был создан аппарат для лечения контрактур коленного сустава, а также разработаны способы замещения дефекта большеберцовой кости и лечения дефектов костей и другие. В Центре Илизарова травматолог-ортопед был заведующим разных отделений и научных лабораторий. Макушин избирался академиком Российской Академии Естествознания и был награжден орденом Дружбы.