Сенаторы поддержали кандидатуру нового уральского транспортного прокурора, предложенную Путиным
Роман Деринг возглавит Уральскую транспортную прокуратуру
Фото: Софья Сандурская © URA.RU
Новым главой Уральской транспортной прокуратуры станет 42-летний уроженец Витебской области Роман Деринг, с 2022 года занимающий пост заместителя Западно-сибирского прокурора. Его кандидатуру поддержали сенаторы Совета Федерации на совместном заседании комитетов.
Комитеты проголосовали в его поддержку. Трансляция совместного заседания проходила на сайте Совета Федерации. Ранее кандидатуру на рассмотрение СФ внес президент России Владимир Путин.
По мнению сенаторов, Деринг зарекомендовал себя профессионально подготовленным руководителем, способным оперативно принимать ответственные решения и добиваться реализации. Принятые под его руководством меры способствовали приведению в соответствии нормативам более тысячи объектов железнодорожного транспорта, авиации и гидросооружения. Была прекращена незаконная 450 транспортных средств, при подготовке свыше 400 специалистов в регионах Западной Сибири разрешил вопрос установления приаэродромной территории и обеспечения модернизацией оборудования Норильской железной дороги.
