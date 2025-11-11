Логотип РИА URA.RU
Управкомпании Кургана пришлось вскрывать квартиру, чтобы вернуть жильцам воду

11 ноября 2025 в 14:48
Дом в центре Кургана частично отключали от воды из-за собственников одной из квартир

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана дом по улице Карельцева, 13 несколько дней был частично отключен от холодной и горячей воды из-за аварии в одной из квартир собственников, которые топили подвал. Проблема была решена сотрудниками управкомпании после вскрытия пустующей квартиры и устранения засора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель УК «МКД» Надежда Листратова.

«Мы несколько дней бились с этим домом. Обращались в администрацию и прокуратуру, чтобы найти собственников этой квартиры, потому что иначе дом бы остался без электричества. В конце концов, мы вместе с полицией вскрыли квартиру, в которой не было собственников и прочистили засор. Водоснабжение временно отключалось только на одном стояке в четырех квартирах», — рассказала Листратова.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана несколько квартир остались без горячей и холодной воды. В одном из помещений проживает ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел. По словам собеседника агентства, жильцы находились без водоснабжения шесть дней. В аварийно-диспетчерской службе корреспонденту сообщали, что это произошло из-за аварии в одной из квартир. Позже руководитель УК сообщила, что вода отключалась на три дня. 

  • Юрист
    11 ноября 2025 15:09
    Разве для того, чтобы вскрыть брошенную квартиру нужно ждать 6 суток и кучу жалоб, просто надеялись на то, что жильцы пенсионеры, будут терпеть и никуда жаловаться не пойдут
