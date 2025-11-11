Управкомпании Кургана пришлось вскрывать квартиру, чтобы вернуть жильцам воду

Дом в центре Кургана частично отключали от воды из-за собственников одной из квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана дом по улице Карельцева, 13 несколько дней был частично отключен от холодной и горячей воды из-за аварии в одной из квартир собственников, которые топили подвал. Проблема была решена сотрудниками управкомпании после вскрытия пустующей квартиры и устранения засора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель УК «МКД» Надежда Листратова.

«Мы несколько дней бились с этим домом. Обращались в администрацию и прокуратуру, чтобы найти собственников этой квартиры, потому что иначе дом бы остался без электричества. В конце концов, мы вместе с полицией вскрыли квартиру, в которой не было собственников и прочистили засор. Водоснабжение временно отключалось только на одном стояке в четырех квартирах», — рассказала Листратова.