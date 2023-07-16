В Челябинске продажи запчастей для Lada и китайских авто выросли в 2,7 раза

«Авито»: в среднем в Челябинске реализация деталей для Lada и китайских машин выросла за год в 2,7 раза

Производители запчастей для Lada и китайского автопрома увеличили продажи в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажи запчастей для машин Lada и китайских автомобилей выросли в Челябинске в первом полугодии 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года в среднем в 2,7 раза. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», доля комплектующих для российских авто стала самой высокой.

«В Челябинске в 2,7 раза выросли продажи запчастей для LADA и китайских автомобилей. Кроме того, детали для российских машин заняли первое место в общей доле продаж запчастей по брендам авто», — отметили в «Авито».

Аналитики заявили, что доля продаж комплектующих для Lada по стране составила 7,35%. В топе Челябинска также находятся Chevrolet (с ростом за год в 2,3 раза), Toyota (в два раза), Volkswagen (рост 93%), Kia (плюс 81%) и Hyundai (увеличение на 61%). При этом наибольшую динамику спроса в РФ демонстрируют запчасти китайских марок Zotye и Haval. Их продажи к концу первого полугодия увеличились в четыре и 3,5 раза соответственно.

Руководитель профильной категории онлайн-платформы Александр Куроптев сказал, что новые запчасти составили уже больше половины (57%) в общей доле продаж. Чаще всего в первом полугодии челябинцы приобретали на сайте запчасти для техобслуживания (со средним чеком в 3,29 тысячи рублей), двигатели (с чеком в девять тысяч), стекла (средний расход 2,97 тысячи рублей), детали для салона (средний чек 2,67 тысячи рублей) и электрооборудование (2,61 тысячи).