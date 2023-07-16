16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

СУ СКР по ЯНАО начало проверку по утопленнику в речном порту Салехарда

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Повседневная жизнь. Пермь, речной трамвай, порт пермь, теплоход алмаз
В речпорту Салехарда 16 июля утонул житель Красноселькупа (фото из архива) Фото:

В речном порту Салехарда (ЯНАО) утонул 50-летний мужчина из села Красноселькуп. Следователи окружного следственного управления СК РФ начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Салехарде 16 июля около 15 часов, в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса, проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, мужчина упал в воду прямо с плавучего крана и утонул. Он служил рулевым мотористом на судне.

Следствие проведет судебно-криминалистические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В речном порту Салехарда (ЯНАО) утонул 50-летний мужчина из села Красноселькуп. Следователи окружного следственного управления СК РФ начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства. «В Салехарде 16 июля около 15 часов, в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса, проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. По сообщению очевидцев в социальных сетях, мужчина упал в воду прямо с плавучего крана и утонул. Он служил рулевым мотористом на судне. Следствие проведет судебно-криминалистические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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