СУ СКР по ЯНАО начало проверку по утопленнику в речном порту Салехарда

В речном порту Салехарда (ЯНАО) утонул 50-летний мужчина из села Красноселькуп. Следователи окружного следственного управления СК РФ начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Салехарде 16 июля около 15 часов, в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса, проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
По сообщению очевидцев в социальных сетях, мужчина упал в воду прямо с плавучего крана и утонул. Он служил рулевым мотористом на судне.
Следствие проведет судебно-криминалистические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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