СУ СКР по ЯНАО начало проверку по утопленнику в речном порту Салехарда

17 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В речпорту Салехарда 16 июля утонул житель Красноселькупа (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В речном порту Салехарда (ЯНАО) утонул 50-летний мужчина из села Красноселькуп. Следователи окружного следственного управления СК РФ начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства. «В Салехарде 16 июля около 15 часов, в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса, проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. По сообщению очевидцев в социальных сетях, мужчина упал в воду прямо с плавучего крана и утонул. Он служил рулевым мотористом на судне. Следствие проведет судебно-криминалистические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В речном порту Салехарда (ЯНАО) утонул 50-летний мужчина из села Красноселькуп. Следователи окружного следственного управления СК РФ начали проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства. «В Салехарде 16 июля около 15 часов, в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса, проводится доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. По сообщению очевидцев в социальных сетях, мужчина упал в воду прямо с плавучего крана и утонул. Он служил рулевым мотористом на судне. Следствие проведет судебно-криминалистические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.