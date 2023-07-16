Челябинцы выиграли грант за возможность зарабатывать миллионы в неделю

В ЮУрГУ Челябинска улучшили возможности зарабатывать на бирже и создавать лекарства

Разработанное решение уже испытали на суперкомпьютере ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) получили грант на совершенствование нового способа линейного программирования, помогающего трейдерам зарабатывать миллионы рублей в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Ученые Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Леонид Соколинский и Николай Ольховский выиграли грант Российского научного фонда в рамках исследования синтеза суперкомпьютерных технологий и искусственного интеллекта. Направление линейного программирования используется в ряде направлений, в частности, в высокочастотном трейдинге», — отметили в пресс-службе университета.

Задачи линейного программирования применимы там, где есть модели со множеством параметров. Когда их миллионы, то машина помогает оптимизировать функции, настраивая значения переменных. Это позволяет применять методы в биржевой торговле и биохимии, где ученым удается создавать энергетически стабильные соединения, перебирая множество вариантов «сборки» лекарств.

Одним из направлений использования разработок исследователей является управление беспилотными летательными и наземными аппаратами. Математики разрабатывают методы для выбора оптимального маршрута, точного расчета расхода горючего или заряда батареи.

Разработки челябинцев, применяющие возможности нейросетей, позволят преодолеть два затруднения. Эвристики исключат зависимость исследователей от мощности компьютеров и времени на подбор оптимального решения. С внедрением разработки результат удастся получать за строго определенное время решения задачи. На суперкомпьютере «РСК Торнадо ЮУрГУ» запустили прототип, который уже решает задачи небольшой размерности.