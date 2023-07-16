Пермский край выполнил задание Минобороны по призыву

На службу отправились более 3100 пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

В Пермском крае завершился весенний призыв на срочную службу в ряды вооруженных сил России. Всего в армию отправились более 3100 молодых людей. Таким образом, норма призыва, установленная Минобороны РФ, выполнена полностью, сообщают в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

«Весной 2023 года Министерством обороны Российской Федерации для Пермского края была установлена норма призыва граждан на военную службу, которая составила более 3100 человек. При подведении итогов весенней призывной кампании 2023 года в регионе норма призыва выполнена на 100% от установленного задания», — сообщает минтербез в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отмечают, что служить пермяки будут во всех родах войск «от Калининграда до Владивостока, и от Мурманска до Симферополя». Ранее URA.RU подробно рассказывало, как правильно подготовиться к службе в армии.