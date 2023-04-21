Воинская служба, по словам отслуживших резервистов, один из самых сложных и запоминающихся этапов в жизни мужчины. Вооружившись основными знаниями о современной службе и подготовившись призывник сможет легче перенести службу как морально, так и физически. URA.RU собрало информацию о всех видах подготовки к воинской службе.
Физическая подготовка
Физическая подготовка одна из основных в армии. В связи с этим желательно заранее подготовить свой организм к нагрузкам. В первую очередь необходимо обратить внимание на выносливость и физическую силу.
- Выносливость тренируется бегом, приседаниями и дыхательными упражнениями.
- Физическую силу лучше всего развивать с помощью турника, гантель и штанг.
Психологическая подготовка
Подготовка к армии в домашних условиях первоначально заключается в правильном внутреннем настрое. Молодой человек не должен волноваться или паниковать, так как служба в армии при правильном подходе может стать полезным испытанием, благодаря которому юноша становится крепким и сильным мужчиной.
- В семье не должно быть печального или подавленного настроения, негативно влияющего непосредственно на настрой будущего призывника.
- Желательно подбадривать будущего военнослужащего, чтобы он понял, что служба позволит ему получить новые навыки, познакомиться с интересными людьми, а также улучшить эмоциональное и физическое состояние.
- Особенно много внимания моральной подготовке должно быть уделено со стороны отца, который должен выступать поддержкой для ребенка, так как отец всегда является примером для подражания для любого сына.
- Самый сильный страх молодых людей связан с потерей заботы со стороны родителей, поэтому не стоит чрезмерно опекать ребенка перед отправкой его в армию.
Юридическая подготовка
Права призывника заключаются в следующем:
- По призыву служат один год, на протяжении которого государство предоставляет питание, одежду, медицинские услуги и ежемесячную заработную плату — денежное довольствие.
- Закон гарантирует военнослужащим по призыву право отдыхать один раз в неделю.
- Восьмичасовой сон.
- Возможность бесплатной поездки домой.
- Солдат срочник имеет право на охрану здоровья, а также право выбора медицинского учреждения в случае, если ему понадобилась врачебная помощь.
- Важнейшим правом является право призывника на получение копии медицинской карты.
- Право на ознакомление с информацией, содержащейся в его личном деле.
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Право на обжалование решения призывной комиссии.
Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны:
- явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование.
- явиться на заседание призывной комиссии.
- явиться для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.
- находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
- подать необходимые документы по месту жительства или месту пребывания для постановки на воинский учет.
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Материальная подготовка
Перед отправкой в армию с собой необходимо брать определенный набор вещей:
- Сотовые телефоны в армии не запрещены. Телефоном удастся воспользоваться в выходной, когда разрешат воспользоваться личными вещами. Оптимальным решением будет взять сим-карту с собой либо приобрести ее по месту несения службы, также можно звонить домой по межгороду в увольнении.
- Качество одежды при отправлении в воинскую часть не важно. Гражданскую одежду все равно придется сменить на военную форму прямо на сборном пункте. Домашнюю одежду сразу передадут родителям или друзьям
- В связи переходом на новую форму одежды носки разрешены. На год воинской службы каждому военнослужащему предоставляется две пары носков. Учитывая это, желательно запастись собственными носками. В армии разрешается носки исключительно черного, темно-зеленого и темно-синего цвета.
- Также с собой необходимо взять такие основные вещи личной гигиены, как мыло, зубная щетка, разовые станки для бритья с набором лезвий, пенку и успокаивающий гель для бритья, полотенце и так далее.
- Сигареты брать с собой можно. Это не запрещено действующим уставом в армии.
- Следует взять с собой определенную сумму денег. Может возникнуть необходимость купить закончившееся средства первой необходимости.
Есть и запрещенные вещи, которые категорически не допускаются в армии. Это вещи, представляющие угрозу здоровью и жизни в том числе. К им относятся все острые и травмоопасные принадлежности. Также под запретом находятся:
- Алкогольные напитки.
- Наркотические вещества.
- Спреи и таблетки.
- Фотоустройства, видеокамеры, аппаратура для аудиозаписи, диктофоны.
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