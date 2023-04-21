Как подготовиться к армии: что нужно знать и делать. Инфографика

21 апреля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Моральная подготовка является одной из ключевых перед отправкой в армию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Воинская служба, по словам отслуживших резервистов, один из самых сложных и запоминающихся этапов в жизни мужчины. Вооружившись основными знаниями о современной службе и подготовившись призывник сможет легче перенести службу как морально, так и физически. URA.RU собрало информацию о всех видах подготовки к воинской службе. Физическая подготовка Физическая подготовка одна из основных в армии. В связи с этим желательно заранее подготовить свой организм к нагрузкам. В первую очередь необходимо обратить внимание на выносливость и физическую силу. Выносливость тренируется бегом, приседаниями и дыхательными упражнениями.

Физическую силу лучше всего развивать с помощью турника, гантель и штанг. При подготовке к армии следует уделить внимание тренировке выносливости Фото: инфографика URA.RU Психологическая подготовка Подготовка к армии в домашних условиях первоначально заключается в правильном внутреннем настрое. Молодой человек не должен волноваться или паниковать, так как служба в армии при правильном подходе может стать полезным испытанием, благодаря которому юноша становится крепким и сильным мужчиной. В семье не должно быть печального или подавленного настроения, негативно влияющего непосредственно на настрой будущего призывника.

Желательно подбадривать будущего военнослужащего, чтобы он понял, что служба позволит ему получить новые навыки, познакомиться с интересными людьми, а также улучшить эмоциональное и физическое состояние.

Особенно много внимания моральной подготовке должно быть уделено со стороны отца, который должен выступать поддержкой для ребенка, так как отец всегда является примером для подражания для любого сына.

Самый сильный страх молодых людей связан с потерей заботы со стороны родителей, поэтому не стоит чрезмерно опекать ребенка перед отправкой его в армию. Родители вносят весомый вклад в психологическую подготовку призывника Фото: инфографика URA.RU Юридическая подготовка Права призывника заключаются в следующем: По призыву служат один год, на протяжении которого государство предоставляет питание, одежду, медицинские услуги и ежемесячную заработную плату — денежное довольствие.

Закон гарантирует военнослужащим по призыву право отдыхать один раз в неделю.

Восьмичасовой сон.

Возможность бесплатной поездки домой.

Солдат срочник имеет право на охрану здоровья, а также право выбора медицинского учреждения в случае, если ему понадобилась врачебная помощь.

Важнейшим правом является право призывника на получение копии медицинской карты.

Право на ознакомление с информацией, содержащейся в его личном деле.

Право на обжалование решения призывной комиссии. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны: явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование.

явиться на заседание призывной комиссии.

явиться для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.

находиться в военном комиссариате до начала военной службы.

подать необходимые документы по месту жительства или месту пребывания для постановки на воинский учет. URA.RU рассказывало о том, кто имеет право на отсрочку от армии. Также известно о нескольких способах ее получить. Материальная подготовка Перед отправкой в армию с собой необходимо брать определенный набор вещей: Сотовые телефоны в армии не запрещены. Телефоном удастся воспользоваться в выходной, когда разрешат воспользоваться личными вещами. Оптимальным решением будет взять сим-карту с собой либо приобрести ее по месту несения службы, также можно звонить домой по межгороду в увольнении.

Качество одежды при отправлении в воинскую часть не важно. Гражданскую одежду все равно придется сменить на военную форму прямо на сборном пункте. Домашнюю одежду сразу передадут родителям или друзьям

В связи переходом на новую форму одежды носки разрешены. На год воинской службы каждому военнослужащему предоставляется две пары носков. Учитывая это, желательно запастись собственными носками. В армии разрешается носки исключительно черного, темно-зеленого и темно-синего цвета.

Также с собой необходимо взять такие основные вещи личной гигиены, как мыло, зубная щетка, разовые станки для бритья с набором лезвий, пенку и успокаивающий гель для бритья, полотенце и так далее.

Сигареты брать с собой можно. Это не запрещено действующим уставом в армии.

Следует взять с собой определенную сумму денег. Может возникнуть необходимость купить закончившееся средства первой необходимости. Необходимые вещи в армии Фото: инфографика URA.RU Есть и запрещенные вещи, которые категорически не допускаются в армии. Это вещи, представляющие угрозу здоровью и жизни в том числе. К им относятся все острые и травмоопасные принадлежности. Также под запретом находятся: Алкогольные напитки.

Наркотические вещества.

Спреи и таблетки.

Фотоустройства, видеокамеры, аппаратура для аудиозаписи, диктофоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воинская служба, по словам отслуживших резервистов, один из самых сложных и запоминающихся этапов в жизни мужчины. Вооружившись основными знаниями о современной службе и подготовившись призывник сможет легче перенести службу как морально, так и физически. URA.RU собрало информацию о всех видах подготовки к воинской службе. Физическая подготовка одна из основных в армии. В связи с этим желательно заранее подготовить свой организм к нагрузкам. В первую очередь необходимо обратить внимание на выносливость и физическую силу. Подготовка к армии в домашних условиях первоначально заключается в правильном внутреннем настрое. Молодой человек не должен волноваться или паниковать, так как служба в армии при правильном подходе может стать полезным испытанием, благодаря которому юноша становится крепким и сильным мужчиной. Права призывника заключаются в следующем: Право на обжалование решения призывной комиссии. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны: URA.RU рассказывало о том, кто имеет право на отсрочку от армии. Также известно о нескольких способах ее получить. Перед отправкой в армию с собой необходимо брать определенный набор вещей: Есть и запрещенные вещи, которые категорически не допускаются в армии. Это вещи, представляющие угрозу здоровью и жизни в том числе. К им относятся все острые и травмоопасные принадлежности. Также под запретом находятся: