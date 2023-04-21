Как подготовиться к армии: что нужно знать и делать. Инфографика

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Моральная подготовка является одной из ключевых перед отправкой в армию Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Воинская служба, по словам отслуживших резервистов, один из самых сложных и запоминающихся этапов в жизни мужчины. Вооружившись основными знаниями о современной службе и подготовившись призывник сможет легче перенести службу как морально, так и физически. URA.RU собрало информацию о всех видах подготовки к воинской службе.

Физическая подготовка

Физическая подготовка одна из основных в армии. В связи с этим желательно заранее подготовить свой организм к нагрузкам. В первую очередь необходимо обратить внимание на выносливость и физическую силу.

  • Выносливость тренируется бегом, приседаниями и дыхательными упражнениями.
  • Физическую силу лучше всего развивать с помощью турника, гантель и штанг.
При подготовке к армии следует уделить внимание тренировке выносливости
При подготовке к армии следует уделить внимание тренировке выносливости
Фото:

Психологическая подготовка

Подготовка к армии в домашних условиях первоначально заключается в правильном внутреннем настрое. Молодой человек не должен волноваться или паниковать, так как служба в армии при правильном подходе может стать полезным испытанием, благодаря которому юноша становится крепким и сильным мужчиной.

  • В семье не должно быть печального или подавленного настроения, негативно влияющего непосредственно на настрой будущего призывника.
  • Желательно подбадривать будущего военнослужащего, чтобы он понял, что служба позволит ему получить новые навыки, познакомиться с интересными людьми, а также улучшить эмоциональное и физическое состояние.
  • Особенно много внимания моральной подготовке должно быть уделено со стороны отца, который должен выступать поддержкой для ребенка, так как отец всегда является примером для подражания для любого сына.
  • Самый сильный страх молодых людей связан с потерей заботы со стороны родителей, поэтому не стоит чрезмерно опекать ребенка перед отправкой его в армию.
Родители вносят весомый вклад в психологическую подготовку призывника
Родители вносят весомый вклад в психологическую подготовку призывника
Фото:

Юридическая подготовка

Права призывника заключаются в следующем:

  • По призыву служат один год, на протяжении которого государство предоставляет питание, одежду, медицинские услуги и ежемесячную заработную плату — денежное довольствие.
  • Закон гарантирует военнослужащим по призыву право отдыхать один раз в неделю.
  • Восьмичасовой сон.
  • Возможность бесплатной поездки домой.
  • Солдат срочник имеет право на охрану здоровья, а также право выбора медицинского учреждения в случае, если ему понадобилась врачебная помощь.
  • Важнейшим правом является право призывника на получение копии медицинской карты.
  • Право на ознакомление с информацией, содержащейся в его личном деле.

  • Право на обжалование решения призывной комиссии.

Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны:

  • явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование.
  • явиться на заседание призывной комиссии.
  • явиться для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.
  • находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
  • подать необходимые документы по месту жительства или месту пребывания для постановки на воинский учет.

URA.RU рассказывало о том, кто имеет право на отсрочку от армии. Также известно о нескольких способах ее получить.

Материальная подготовка

Перед отправкой в армию с собой необходимо брать определенный набор вещей:

  • Сотовые телефоны в армии не запрещены. Телефоном удастся воспользоваться в выходной, когда разрешат воспользоваться личными вещами. Оптимальным решением будет взять сим-карту с собой либо приобрести ее по месту несения службы, также можно звонить домой по межгороду в увольнении.
  • Качество одежды при отправлении в воинскую часть не важно. Гражданскую одежду все равно придется сменить на военную форму прямо на сборном пункте. Домашнюю одежду сразу передадут родителям или друзьям
  • В связи переходом на новую форму одежды носки разрешены. На год воинской службы каждому военнослужащему предоставляется две пары носков. Учитывая это, желательно запастись собственными носками. В армии разрешается носки исключительно черного, темно-зеленого и темно-синего цвета.
  • Также с собой необходимо взять такие основные вещи личной гигиены, как мыло, зубная щетка, разовые станки для бритья с набором лезвий, пенку и успокаивающий гель для бритья, полотенце и так далее.
  • Сигареты брать с собой можно. Это не запрещено действующим уставом в армии.
  • Следует взять с собой определенную сумму денег. Может возникнуть необходимость купить закончившееся средства первой необходимости.
Необходимые вещи в армии
Необходимые вещи в армии
Фото:

Есть и запрещенные вещи, которые категорически не допускаются в армии. Это вещи, представляющие угрозу здоровью и жизни в том числе. К им относятся все острые и травмоопасные принадлежности. Также под запретом находятся:

  • Алкогольные напитки.
  • Наркотические вещества.
  • Спреи и таблетки.
  • Фотоустройства, видеокамеры, аппаратура для аудиозаписи, диктофоны.
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Воинская служба, по словам отслуживших резервистов, один из самых сложных и запоминающихся этапов в жизни мужчины. Вооружившись основными знаниями о современной службе и подготовившись призывник сможет легче перенести службу как морально, так и физически. URA.RU собрало информацию о всех видах подготовки к воинской службе. Физическая подготовка одна из основных в армии. В связи с этим желательно заранее подготовить свой организм к нагрузкам. В первую очередь необходимо обратить внимание на выносливость и физическую силу. Подготовка к армии в домашних условиях первоначально заключается в правильном внутреннем настрое. Молодой человек не должен волноваться или паниковать, так как служба в армии при правильном подходе может стать полезным испытанием, благодаря которому юноша становится крепким и сильным мужчиной. Права призывника заключаются в следующем: Право на обжалование решения призывной комиссии. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны: URA.RU рассказывало о том, кто имеет право на отсрочку от армии. Также известно о нескольких способах ее получить. Перед отправкой в армию с собой необходимо брать определенный набор вещей: Есть и запрещенные вещи, которые категорически не допускаются в армии. Это вещи, представляющие угрозу здоровью и жизни в том числе. К им относятся все острые и травмоопасные принадлежности. Также под запретом находятся:
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