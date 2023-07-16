16 июля 2023

В Челябинске закроют движение трамваев на оживленном перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый трамвай. Челябинск, трамвай уквз, улица цвиллинга, трамвай
Движение трамваев будет закрыто на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной Фото:

В Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.

«С 17 по 18 июля 2023 на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной будет закрыто движение транспорта. Начаты работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — сообщили в ведомстве.

Ранее на данном перекрестке были завершены работы по замене рельс. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 17 по 18 июля 2023 на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной будет закрыто движение транспорта. Начаты работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — сообщили в ведомстве. Ранее на данном перекрестке были завершены работы по замене рельс. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...