В Челябинске закроют движение трамваев на оживленном перекрестке

17 июля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Движение трамваев будет закрыто на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 17 по 18 июля 2023 на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной будет закрыто движение транспорта. Начаты работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — сообщили в ведомстве. Ранее на данном перекрестке были завершены работы по замене рельс. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.

В Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 17 по 18 июля 2023 на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной будет закрыто движение транспорта. Начаты работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — сообщили в ведомстве. Ранее на данном перекрестке были завершены работы по замене рельс. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.