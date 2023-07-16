В Челябинске закроют движение трамваев на оживленном перекрестке

Движение трамваев будет закрыто на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной
В Челябинске с 17 июля по 18 июля закроют движение трамваев на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Причина — работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.
«С 17 по 18 июля 2023 на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной будет закрыто движение транспорта. Начаты работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — сообщили в ведомстве.
Ранее на данном перекрестке были завершены работы по замене рельс. Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.
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