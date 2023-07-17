Пермский риелтор рассказала, как заработать на инвестициях в недвижимость

Пермский риелтор: на продаже квартиры можно заработать до 30% от ее стоимости

17 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Квартиру можно выгодно продать, если дом еще не сдали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы получить максимальную выгоду с покупки недвижимости, рекомендуют покупать жилье в строящихся домах. Если купить квартиру сразу после старта продаж, а затем продать ее, можно выручить до 30% от стоимости жилья, рассказала URA.RU риелтор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Елена Корнилова. «Инвестирование в недвижимость — это один из самых надежных способов сохранить и приумножить свой капитал. Можно купить квартиру в новостройке на старте продаж. А затем выгодно продать до ввода дома в эксплуатацию. Если все правильно сделать и просчитать, в среднем можно заработать до 30% от стоимости этой квартиры», — рассказала риелтор корреспонденту агентства. Также она отметила, что не обязательно продавать жилье. Можно получать стабильный доход от сдачи квартиры в аренду, а потом уже ее продать. Но покупателям выгоднее приобретать квартиру до сдачи дома, так как недвижимость в этом случае считается первичной, и они могут рассчитывать на господдержку при выплате ипотеки. Если дом введен в эксплуатацию, квартира относится к вторичному рынку жилья. В этом случае условия для покупателей не такие выгодные, уточняет Корнилова.

Чтобы получить максимальную выгоду с покупки недвижимости, рекомендуют покупать жилье в строящихся домах. Если купить квартиру сразу после старта продаж, а затем продать ее, можно выручить до 30% от стоимости жилья, рассказала URA.RU риелтор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Елена Корнилова. «Инвестирование в недвижимость — это один из самых надежных способов сохранить и приумножить свой капитал. Можно купить квартиру в новостройке на старте продаж. А затем выгодно продать до ввода дома в эксплуатацию. Если все правильно сделать и просчитать, в среднем можно заработать до 30% от стоимости этой квартиры», — рассказала риелтор корреспонденту агентства. Также она отметила, что не обязательно продавать жилье. Можно получать стабильный доход от сдачи квартиры в аренду, а потом уже ее продать. Но покупателям выгоднее приобретать квартиру до сдачи дома, так как недвижимость в этом случае считается первичной, и они могут рассчитывать на господдержку при выплате ипотеки. Если дом введен в эксплуатацию, квартира относится к вторичному рынку жилья. В этом случае условия для покупателей не такие выгодные, уточняет Корнилова.