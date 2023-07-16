16 июля 2023
15 июля 2023

Жители поселка ЯНАО не могут купить простых продуктов питания

В ЯНАО в поселке Сеяха закончились социально-значимые продукты питания
© Служба новостей «URA.RU»
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"Ашан" в Меге. Екатеринбург, мясо птицы, пустые полки, дефицит
Жители поселка Сеяха не могут купить элементарных продуктов питания Фото:

Жители поселка Сеяха пожаловались на невозможность приобрести социально-значимые продукты: картофель, овощи, молоко, масло, яйца. Пост об отсутствии товаров опубликован в социальной сети.

«В магазинах нет яиц, картошки, лука, мы давно забыли вкус фруктов, нет молочной продукции, элементарно нет свежего молока. Нет даже сливочного масла, нечего намазать на хлеб», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Сеяхе» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под постом ямальцы возмутились сложившейся ситуацией. Администрация Ямальского района отметила, что ранее в поселок было доставлено более пяти тонн продуктов и заверила, что ситуация с завозом будет исправлена в ближайшее время. «Продукты питания сейчас загружаются в Лабытнанги и будут доставлены в Сеяху в течение 5 дней. Через неделю в поселке ожидается прибытие плавмагазина», — ответила пресс-служба районной администрации.

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Жители поселка Сеяха пожаловались на невозможность приобрести социально-значимые продукты: картофель, овощи, молоко, масло, яйца. Пост об отсутствии товаров опубликован в социальной сети. «В магазинах нет яиц, картошки, лука, мы давно забыли вкус фруктов, нет молочной продукции, элементарно нет свежего молока. Нет даже сливочного масла, нечего намазать на хлеб», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Сеяхе» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под постом ямальцы возмутились сложившейся ситуацией. Администрация Ямальского района отметила, что ранее в поселок было доставлено более пяти тонн продуктов и заверила, что ситуация с завозом будет исправлена в ближайшее время. «Продукты питания сейчас загружаются в Лабытнанги и будут доставлены в Сеяху в течение 5 дней. Через неделю в поселке ожидается прибытие плавмагазина», — ответила пресс-служба районной администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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