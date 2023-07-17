Звезда фильма «Все умрут, а я останусь» пыталась покончить с собой

17 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Ольга Шувалова пыталась покончить с собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская актриса Ольга Шувалова попыталась покончить с собой. Одна из известных ее ролей в российском кино — в картине режиссера Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». По ее сюжету старшеклассницы задумывались о суициде из-за проблем. «37-летнюю актрису [Ольгу Шувалову] доставили в больницу. <…> В разговоре с медиками она призналась, что хотела совершить самоубийство», — передают авторы telegram-канала Baza. Причину, по которой актриса решилась на суицид, та не называет. Помимо фильма «Все умрут, а я останусь», Шувалова снималась также в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Российская актриса Ольга Шувалова попыталась покончить с собой. Одна из известных ее ролей в российском кино — в картине режиссера Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». По ее сюжету старшеклассницы задумывались о суициде из-за проблем. «37-летнюю актрису [Ольгу Шувалову] доставили в больницу. <…> В разговоре с медиками она призналась, что хотела совершить самоубийство», — передают авторы telegram-канала Baza. Причину, по которой актриса решилась на суицид, та не называет. Помимо фильма «Все умрут, а я останусь», Шувалова снималась также в сериале «Улицы разбитых фонарей».