Депутат Госдумы раскрыл, как Россия могла защититься от атаки на Крымский мост

Депутат Госдумы Кузнецов предложил установить плавучие заграждения для защиты от атак на Крымский мост

17 июля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Вокруг Крымского моста необходимо установить плавучие заграждения, считает Дмитрий Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Для защиты Крымского моста от дронов ВСУ необходимо было установить боновые заграждения (плавучие) или противолодочные стальные сети. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госудумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Для защиты Крымского моста кому-то надо было принять решение поставить вокруг него примитивные боновые заграждения или противолодочные стальные сети. Жаль, что не оказалось правильного человека в нужном месте», — отметил Дмитрий Кузнецов. Депутат Госдумы подчеркнул, что в зону СВО завезено несколько километров антидронных сетей. «Что-то по обороне от беспилотников надо решать высокотехнологичными средствами. Мы этим, конечно, занимаемся. Но для решения многих задач требуются и самые простые средства. Поэтому мы, например, привезли на фронт много-много квадратных километров антидронных сетей», — добавил Кузнецов. ВСУ атаковали Крымский мост беспилотными дронами в ночь на 17 июля. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, движение из-за теракта было остановлено в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате теракта погибла супружеская пара: 40-летний мужчина и 36-летняя женщина, их дочка получила ранения, девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Для защиты Крымского моста от дронов ВСУ необходимо было установить боновые заграждения (плавучие) или противолодочные стальные сети. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госудумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Для защиты Крымского моста кому-то надо было принять решение поставить вокруг него примитивные боновые заграждения или противолодочные стальные сети. Жаль, что не оказалось правильного человека в нужном месте», — отметил Дмитрий Кузнецов. Депутат Госдумы подчеркнул, что в зону СВО завезено несколько километров антидронных сетей. «Что-то по обороне от беспилотников надо решать высокотехнологичными средствами. Мы этим, конечно, занимаемся. Но для решения многих задач требуются и самые простые средства. Поэтому мы, например, привезли на фронт много-много квадратных километров антидронных сетей», — добавил Кузнецов. ВСУ атаковали Крымский мост беспилотными дронами в ночь на 17 июля. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, движение из-за теракта было остановлено в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате теракта погибла супружеская пара: 40-летний мужчина и 36-летняя женщина, их дочка получила ранения, девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.