НАК рассказал, как Украина атаковала Крымский мост

НАК: Крымский мост атаковали два надводных украинских беспилотника
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Крымский мост атаковали два украинских беспилотника, сообщает НАК Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

«В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — уточнили в информационном центре комитета. Их сообщение передает ТАСС. Ведомство также напомнило, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. После происшествия мост был перекрыт и туристов предупредили, что добираться до Крыма нужно по маршруту через новые российские регионы. Движение поездов по Крымскому мосту возобновили, передает «Национальная служба новостей». В ходе происшествия пострадало дорожное полотно. Также известно о двух погибших — это супружеская пара из Белгородской области, передает RT. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но госпитализирована.

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Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ. «В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — уточнили в информационном центре комитета. Их сообщение передает ТАСС. Ведомство также напомнило, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. После происшествия мост был перекрыт и туристов предупредили, что добираться до Крыма нужно по маршруту через новые российские регионы. Движение поездов по Крымскому мосту возобновили, передает «Национальная служба новостей». В ходе происшествия пострадало дорожное полотно. Также известно о двух погибших — это супружеская пара из Белгородской области, передает RT. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но госпитализирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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