НАК рассказал, как Украина атаковала Крымский мост

Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
«В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — уточнили в информационном центре комитета. Их сообщение передает ТАСС. Ведомство также напомнило, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. После происшествия мост был перекрыт и туристов предупредили, что добираться до Крыма нужно по маршруту через новые российские регионы. Движение поездов по Крымскому мосту возобновили, передает «Национальная служба новостей». В ходе происшествия пострадало дорожное полотно. Также известно о двух погибших — это супружеская пара из Белгородской области, передает RT. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но госпитализирована.
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