Глава Крыма Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, керченский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
Остановлено движение со стороны Краснодарского края Фото:

На Крымском мосту остановили движение транспорта из Краснодарского края из-за ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — сообщил Аксенов в telegram-канале. Он заявил, что на месте чрезвычайного происшествия находится полиция. Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

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На Крымском мосту остановили движение транспорта из Краснодарского края из-за ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — сообщил Аксенов в telegram-канале. Он заявил, что на месте чрезвычайного происшествия находится полиция. Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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