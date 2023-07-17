Глава Крыма Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Остановлено движение со стороны Краснодарского края Фото: Официальный сайт «Крымский мост» На Крымском мосту остановили движение транспорта из Краснодарского края из-за ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — сообщил Аксенов в telegram-канале. Он заявил, что на месте чрезвычайного происшествия находится полиция. Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

На Крымском мосту остановили движение транспорта из Краснодарского края из-за ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — сообщил Аксенов в telegram-канале. Он заявил, что на месте чрезвычайного происшествия находится полиция. Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.